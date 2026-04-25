Schröder vill tysta Bajen-supportarna: ”Det är delmålet”

STOCKHOLM. Felicia Schröder gör succé i damallsvenskan och i landslaget.

19-åringen hoppas på att få tysta Bajen-supportrarna under finalen.

– Det är väl i delmålet att vinna och göra mål och förhoppningsvis är de inte så högljudda supportrar, säger Schröder.

Hammarby och Häcken möts i finalen av Europa Cup. Men Felicia Schröder har ingen Europafinal-känsla.

– Det ska bli kul. Det känns ju lite som en damallsvensk match. Men det ska bli kul. Vi har mött dem här tidigare och vet hur de spelar, säger Felicia Schröder.

Känns det konstigt att möta just Hammarby i en final i Europa?

– Ja, på så sätt. När det är en Europa Cup så hade det varit kul att möta någon annan. Men det visar ju också hur stark svensk fotboll är, var den ligger. Sen är det första året i Europacup på damsidan. Så det är kul egentligen.

Häcken har spelat en hel del finaler på 3Arena mot Hammarby de senaste åren, men har gått förlorande ur striden. Nu hoppas Schröder på att bryta den onda cirkeln.

– Som du säger, man har inte ett bra känsla här. Men vi har ju brutit cirklar innan och ska bryta den här också.

Hur mycket lockar det att tysta Hammarby-klacken?

– Ja, det hade varit underbart, berättar talangen.

Är det ett mål?

– Nej, det är väl i delmålet att vinna och göra mål och förhoppningsvis inte så högljudda supportrar.

Vinnaren av Europa Cup blir historik och trots att det lockar finns även en vilja av att bara bättre en rivalen.

– Nej men de är lika hungriga som oss. De vill ju ha den här pokalen och vara med i historien. De får vara lika hungriga som oss, så att vi är med på tårna från början och kör vårt spel med huvudet högt, avslutar Schröder.

Finalen mellan Hammarby och Häcken har avspark klockan 15.00.