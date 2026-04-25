Bardghji aktuell för start mot Getafe: ”Han är redo”

I dag ställs FC Barcelona mot Getafe på bortaplan.

Då kan svenske Roony Bardghji få chansen från start i Lamine Yamals frånvaro.

– Han är redo och han har alltid varit redo, säger tränaren Hansi Flick enligt Marca.

Då superstjärnan Lamine Yamal kommer att missa säsongsavslutningen med FC Barcelona till följd av en skada, men sannolikt kunna spela VM med Spanien.

Därför har katalanernas tränare Hansi Flick behövt tänka till kring vem som ska ersätta underbarnet under de sista sex omgångarna av La Liga.

Ett av alternativen tysken har att använda sig av är svenske Roony Bardghji, som kan få chansen från start redan under lördagen. Detta då ”Barca” ställs mot Getafe på bortaplan.

– Han är redo och han har alltid varit redo, även när Lamine kunde spela. Det är som jag sade under den senaste presskonferensen, att Roony är professionell och tränar på riktigt bra, säger Hansi Flick enligt Marca.

Han fortsätter:

– Vi får se på lördag om han startar eller kommer in från bänken.

Under årets säsong har Roony Bardghji spelat 24 matcher för Barcelona, varav sju stycken från start. I dessa har han bidragit med två mål och fyra assist. Hans ”Barca” leder La Liga med åtta poäng ner till Real Madrid, som har en match mer spelad.