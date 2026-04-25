Beskedet: City får klara sig utan Rodri i FA-cupsemifinalen

I dag ställs Manchester City mot Southampton i semifinalen av FA-cupen.

Då står det klart att de ljusblå får klara sig utan stjärnan Rodri.

– Vi vill inte ta någon risk, förklarar Pep Guardiola enligt ESPN.

Med fem matcher kvar av Premier League lever titelstriden i allra högsta grad. Mitt i allt detta ska Manchester City spela semifinal i FA-cupen under lördagen, mot Southampton hemma på Etihad Stadium.

Då får Pep Guardiola klara sig utan mittfältsstjärnan Rodri, som missar dagens match.

– Vi vill inte ta någon risk, säger spanjoren enligt ESPN.

Guardiola låter även meddela att han inte vet om den förre Ballon d’Or-vinnaren kommer att kunna spela borta mot Everton måndagen den 4 maj.

– Jag vet inte än. Förhoppningsvis, men vi vill inte ta någon risk eftersom vi kan förlora honom under de kommande fem matcherna.

Under årets säsong av har 29-årige Rodri spelat 31 matcher för sitt Manchester City. Utöver spanjoren missar även Ruben Dias och Josko Gvardiol dagens semifinal mot Southampton.