Foto: Bildbyrån

Beskedet: City får klara sig utan Rodri i FA-cupsemifinalen

Tor Sundberg
I dag ställs Manchester City mot Southampton i semifinalen av FA-cupen.
Då står det klart att de ljusblå får klara sig utan stjärnan Rodri.
– Vi vill inte ta någon risk, förklarar Pep Guardiola enligt ESPN.

Med fem matcher kvar av Premier League lever titelstriden i allra högsta grad. Mitt i allt detta ska Manchester City spela semifinal i FA-cupen under lördagen, mot Southampton hemma på Etihad Stadium.

Då får Pep Guardiola klara sig utan mittfältsstjärnan Rodri, som missar dagens match.

Vi vill inte ta någon risk, säger spanjoren enligt ESPN.

Guardiola låter även meddela att han inte vet om den förre Ballon d’Or-vinnaren kommer att kunna spela borta mot Everton måndagen den 4 maj.

– Jag vet inte än. Förhoppningsvis, men vi vill inte ta någon risk eftersom vi kan förlora honom under de kommande fem matcherna.

Under årets säsong av har 29-årige Rodri spelat 31 matcher för sitt Manchester City. Utöver spanjoren missar även Ruben Dias och Josko Gvardiol dagens semifinal mot Southampton.

