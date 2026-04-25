Bragstad ska stoppa Schröder: ”Komma lite in i huvudet”

STOCKHOLM. Hammarby ska möta Häcken i en Europa Cup-final.

Då kommer mittbacken Emilie Bragstad ställas inför en tuff utmaning, nämligen Felicia Schröder.

– Det är att försöka ta ut styrkan av henne och göra matchen svår för henne, säger Emilie Bragstad.

Hammarby och Häcken ska mötas i en Europa Cup-final som är ett dubbelmöte. Första matchen spelas under lördagen i Stockholm och sedan väntar returen nästa vecka.

Mittbacken Emilie Bragstad ser fram emot matcherna.

– Jag är jättetaggad och det blir förhoppningsvis en rolig match.

Ni ska möta BK Häcken i en final. Har ni svårt att tagga upp och förstå att det är final?

– Jo, det blir lite så när man möter ett svenskt lag i en Europamatch. Men det är bra för svensk fotboll att det är två svenska lag i final. Det känns lite konstigt att det är två matcher i en final, när man inte är så van med det innan.

BK Häcken vann SM-guld i fjol och är till stor del ostoppbara. De har flera namn som sticker ut och som kan sätta käppar i hjulet för Hammarby. Emilie Bragstad kommer som mittback möta alla dessa offensiva namn. Men hon har full koll på spetsen.

– De har ju en viss spets med Schröder, Jusu Bah, Anvegård. Men vi har också bra spelare. Vi måste köra som vi kan, spela vårt spel. Samtidigt som vi måste ha respekt för hur dom spelar, men först och främst så är det viktigt att vi fokuserar på oss själva.

Du ska möta Schröder, hur stoppar man henne?

Det är lite som när man möter anfallare, ta kontakt, försök att komma lite in i huvudet på dem kanske. Hon är en bra spelare, hon gjorde jättemånga mål i fjol. Det är att försöka ta ut styrkan av henne och göra matchen svår för henne.

Emilie Bragstad hade en tuff tid i Hammarby men under Europaspelet har hon fått jättemycket kärlek och bra kritik för sin insats som mittback. Hon tror själv att det beror mycket om hennes självförtroende.

– Nej, egentligen sedan i höstas i fjol så känns det som att jag verkligen har kommit in i laget. Och känns att jag har bra självförtroende. När jag kom hit så var det en lång period där jag inte har spelat så mycket matcher. Man känner ju hur viktigt det är att spela matcher, det är en annan sak att spela matchen och bara träna. Jag känner att vi verkligen har kommit in i laget och känner att man har ganska bra självförtroende.

Över 7000 biljetter är sålda till finalen. Hammarby har haft stort stöd både på hemma och bortaplan. Något som Bragstad sätter högt pris på.

– De är så jävla grymma, jag har aldrig varit med på något sånt innan. Man har hört om det innan man signade Hammarby och man vet ju om hur fansen är. Och de åker med överallt, bortaklacken är alltid utsålda. Det sätter man väldigt pris på.