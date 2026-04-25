KROSSEN: Här är Bajen överlägset Djurgården

Det skiljer bara en poäng lagen emellan inför det utsålda derbyt på 3Arena.

Men i komboelvan är åtta av elva namn från Hammarby.

Därmed tar bara tre spelare från Djurgården plats i den 3-5-2-formation som tagits ut.

Foto: Bildbyrån

***

Warner Hahn, Hammarby

Allsvenskans bästa målvakt ihop med Kristoffer Nordfeldt. Höll så när på att kvala in till VM med lilla Surinam och hade mycket väl kunnat spela i en bättre liga. Komplett målvakt och en stor ledare på planen.

***

Piotr Johansson, Djurgården

Hur får man in allsvenskans bästa högerback defensivt och allsvenskans bästa högerback offensivt i samma elva? Man slänger in Piotr Johansson som höger mittback i en trebackslinje och låter lateral Hampus Skoglund operera som högervinge på ett femmannamittfält. Så bra är de båda och då förtjänar heller ingen av dem att sitta bänk. Johansson har varit helt outstandig sedan återkomsten från korsbandsskadan och när Adam Ståhl är åter i hundra procent slag blir det högintressant hur Jani Honkavaara väljer att göra. En liknande lösning som undertecknads dito här, månne?

Victor Eriksson, Hammarby

Tog ner bjässen Jacob Bergström fullständigt i allsvenska premiären kort efter att han varit en del av den landslagstrupp som tog sig till VM. Hade det desto tuffare mot Robbie Ure i omgången därpå, men det är också den enda spelare som jag sett överglänsa Eriksson i det fysiska spelet. Hammarbys backgeneral är självskriven i den här elvan och lär om han vill flytta utomlands till sommaren.

Frederik Winther, Hammarby

Likt Piotr Johansson tillbaka med besked efter korsbandsskadan – och det rejält. Håller superspännande Ibrahima Fofana utanför Kalle Karlssons Bajenelva och dansken fungerar utmärkt bredvid Eriksson i mittförsvaret, men kan också med sin fina vänsterfot spela vänsterback.

***

Hampus Skoglund, Hammarby

Ruggigt bra offensivt och skulle kanske fungera ännu bättre som vinge än renodlad högerback. En gåta att han fortsatt är kvar i Bajen sett till intresset som funnits kring honom sedan genombrottet i allsvenskan för två säsonger sedan. Ett namn för Blågult snart.

Markus Karlsson, Hammarby

Ett Bajenhjärta av rang som jublade lika mycket åt att Djurgården missade Europa som själva semifinalplatsen i cupen för en dryg månad sedan när Hammarby vann kvartsfinalen mot antagonisten. Skicklig såväl defensivt som offensivt och är ”Frank Lampard”-bra på att komma i andravåg i straffområdet och avsluta. Tagit över Fredrik Hammars mantel på de grönvitas mittfält.

Nahir Besara, Hammarby

Tia i den här elvan och den mest givna av samtliga spelare i komboelvan här. Kaptenen behöver inte ens någon motivering. Allsvenskans MVP i fjol och inget tyder på att han blivit sämre i år, snarare tvärtom trots att han fyllt 35. En legendar i klubben och även omtyckt av alla utanför Hammarby. Det säger rätt mycket.

Matias Siltanen, Djurgården

Blev till skillnad från Keita Kosugi och August Priske kvar i Djurgården den här vintern trots stort utländskt intresse även på finländaren. Extremt bollskicklig och passningssäker.

Noah Persson, Hammarby

Övertygade stort i cupspelet och efter två raka bänkplatser i allsvenskans inledning har han tagit tillbaka sin vänsterbacksplats och tackade för förtroendet genom att slå till med en av säsongens drömmål så här långt med ett skott i krysset mot Örgryte. Vänsterfoten ett rejält vapen framåt för Bajen.

***

Paulos Abraham, Hammarby

Bajens anfallsstjärna har redan gjort fyra mål i årets allsvenska på lika många matcher och var ju också den spelare som sänkte Djurgården i cupkvarten. Haltade av i slutminuterna mot HBK senast och det är fortsatt osäkert kring Abrahams status inför derbyt. Om han inte kan starta är det ett tungt tapp då anfallarens rörlighet i djupled ständigt är ett hot.

Bo Hegland, Djurgården

Fick knappt spela i höstas efter ankomsten till Dif under sommarfönstret, men har nu fyllt Tokmac Nguens skor på bästa möjliga sätt direkt genom att vara Djurgårdens mest kreativa spelare. En x-faktor, om ni så vill. Mycket av Djurgårdens anfallsspel kretsar kring den tekniske norrmannen som har ett mycket fint tillslag på bollen.