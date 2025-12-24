Häckens målsättning inför 2026: ”Ta en titel till”

JULINTERVJUN. BK Häcken vann damallsvenskan 2025.

Nästa år vill klubben försvara sin titel men hoppas också på fler pokaler.

– Vi vill ta en titel till, i UEFA Europa Cup, det är ett bra mål, skriver sportchef Christian Lundström till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Den damallsvenska säsongen 2025 är färdigspelad. De 14 bästa klubbarna i landet har gått på julledighet och de flesta återstartar sin verksamhet ett par dagar efter nyår. Därför har FotbollDirekt låtit några sportchefer blicka tillbaka på det gångna spelåret och berätta om hur de arbetar inför nästa år.

2025 blev ett speciellt år för BK Häcken. De kunde äntligen titulera sig svenska mästare, mycket tack vare Felicia Schröders 30 mål. Något som har kännetecknat guldlaget under året har varit gruppens sammanhållning, vilket även sportchef Christian Lundström tycker.

– Den otroliga kraft som en bra sammanhållning och hårt arbete ger. Vi har haft en grupp som jobbat åt samma håll men också stöttat och coachat varandra till att få ut max av varandra, skriver han till FotbollDirekt.

Hur jobbar ni inför 2026?

– Vi jobbar rätt likt tidigare år med en del transfers in och en del ut. Vi går in tidigt i tävlingssäsong med UWEC så vi vill ha truppen satt relativt tidigt. Samtidigt har vi ett tränarbyte som gör att vi har en viktig period i Januari att få ihop gruppen.

Vad är målsättningen med 2026?

– Målsättningen är att bygga vidare på de framgångsfaktorer som gjorde 2025 till ett så bra år. Där självklart spelet, med flest gjorda mål och minst insläppta, är en del, men också den känsla och mentala styrka vi visade som grupp. Resultatmässigt vill vi såklart försvara vår titel i OBOS Damallsvenskan och fortsätta kvalificera oss för ligaspel i Europa. Och varför inte ta en titel till, i UEFA Europa Cup, det är ett bra mål.

”Finns väldigt bra spelare i Damallsvenskan som vi skulle se hos oss”

Vad har du för bästa minne från 2025?

– Det är svårt att inte säga bortamatchen mot Djurgården, när SM-guldet blev klart. Att se, och känna, den enorma glädjen i hela laget och föreningen var det perfekta utropstecknet på en väldigt rolig resa.

Om du får värva en spelare från ett annat allsvenskt lag, vem blir det?

– Vi har redan värvat två spelare från andra lag i OBOS damallsvenska som verkligen varit de spelare vi velat värva. Sedan finns det såklart fler väldigt bra spelare i OBOS Damallsvenskan som vi gärna skulle se hos oss.

Vad önskar sig din klubb i julklapp?

– Att ännu fler upptäcker tjusningen med vårt mästarlag. Vi har några av Europas bästa spelare på hemmaplan, en spännande liga och fantastisk stämning på läktarna. Den upplevelsen unnar man såklart fler.

BK Häcken gjorde nyligen klart med sin nya huvudtränare, Elena Sadiku.