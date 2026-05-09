Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Junetoft med startdebut i AIK – här är elvorna

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Ellie Junetoft bytte Hammarby mot AIK inför denna säsong.
Nu gör hon startdebut i ”gnaget”.
Här är elvorna när Växjö möter AIK.

Foto: Bildbyrån

Växjö DFF tar emot AIK i damallsvenskan.

Då fåt Ellie Junetoft, som bytte Hammarbys F19 mot AIK:s damlag inför denna säsong. Efter lite skadebekymmer är hon nu tillbaka och i dagens match mot Växjö får hon förtroende från start när Adelisa Grabus får Tabata finns på bänken.

Startelvor:

Växjö DFF: Bay Østergaard – Raijas, Broman, Persson, Redenstrand – Amano, Nilsson, Högh Nielsen – Berbatovic, Bodin, Swedman.

AIK: Dannbäck – Oskarsson, Sembrant, Reidy, Lindstedt – Famili, Junetoft, Selin – Bogucka, Garcia, Björnberg.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt