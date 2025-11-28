AIK värvar Junetoft: ”En av de största klubbarna i Sverige”

AIK har förstärkt sin trupp inför säsongen 2026.

Detta då man har säkrat upp Ellie Junetoft, 16.

– Nu ser jag fram emot att dra i gång och jobba hårt, säger hon i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Trots sin unga ålder har Ellie Junetoft, 16, hunnit debutera i damallsvenskan för Hammarby.

Nu har den talangfulla spelaren, med meriter från de svenska ungdomslandslagen, skrivit på för AIK. Där kommer hon att spela fram till slutet av 2028.

– Vi är väldigt glada över att Ellie numera är en AIK-spelare. Hon har under flera år varit framstående i sin ålderskull vilket har inneburit att vi såklart har haft ögonen på henne under en längre tid. Med Ellie får vi en spelare som både är väldigt skicklig med bollen men även aggressiv i sitt duellspel. Vi har förhoppningar på att det kommer gå fort för henne att etablera sig i Damallsvenskan, men eftersom det är en ung spelare så gäller det också att ha tålamod och att vi ger henne bästa möjliga förutsättningar för att lyckas, säger AIK:s sportchef Zinar Spindari i ett uttalande.

Ellie Junetoft själv:

– AIK är en av de största klubbarna i Sverige så det känns därför väldigt kul och spännande att vara här. Jag har fått en bra känsla av ledarstaben och ett fint välkomnande av hela laget. Nu ser jag fram emot att dra i gång och jobba hårt för att ta en plats när tävlingssäsongen inleds 2026, säger hon.