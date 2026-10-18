Häcken krossade Hammarby

Häcken stormade mot SM-guldet med en klar seger mot Hammarby.

Göteborgslaget vann seriefinalen med 3–0, efter mål av Pálmadóttir och Tindell, som gjorde två.

Här kan du läsa om hur matchen utvecklade sig.



Foto: Bildbyrån

Häcken hade chansen att i praktiken säkra SM-guldet. När BK Häcken tog emot Hammarby i Damallsvenskan stod hela guldstriden på spel. En hemmaseger skulle kunna avgöra guldet, medan Bajen var tvunget att vinna för att hålla serien vid liv.

Lagen kände varandra väl efter flera möten under året. Häcken vann Europacupfinalen, men Hammarby tog revansch och vann cupfinalen mot göteborgarna.

Inför matchen var Hammarbys Elin Sørum tydlig med vad som gällde: ”Vi vet att vi måste vinna”.

Hammarby bytte målvakt jämfört med förra matchen mot BP, där Emma Holmgren fick chansen att göra comeback. Den här gången stod Cajsa Andersson i målet, medan Holmgren började på bänken.

Hemmalagets hårda press gav utdelning i tionde minuten, när Pálmadóttir satte ledningsmålet.

Häcken dominerade matchen och var närmare 2–0 än vad Hammarby var en kvittering.

– Positivt för Hammarby att det bara står 1–0, sa SVT:s kommentator Linus Eklund.

I slutet av första halvlek dök Tindell upp på en retur efter ett stolpskott och dubblade Häckens ledning. Det var samma recept som vid det första målet.

Foto: Bildbyrån

Häcken var mycket nära att göra 3–0 före paus, men Andersson räddade Seleruds kanonläge.

– Det är skittufft, de dominerar, de gör allt de vill, vi visar inte tillräckligt med hjärta, sa Stina Lennartsson till SVT i halvtid.

Ingen av tränarna gjorde några byten i paus. I andra halvlek blev det två skadeavbrott, först för Falk och sedan för Anvegård, men båda kunde spela vidare.

Det dröjde länge innan det blev några heta lägen. Hammarby kom till sitt första avslut först i 66:e minuten, och det skottet hade Falk inga problem med.

– Hammarby måste vinna för att ens ha en rimlig chans att kunna ta SM-guld, sa Eklund.

Kort därefter avgjorde Tindell matchen. Hon dribblade sig förbi Hammarbys försvar och skruvade in 3–0. Med sina två mål i dag har hon 14 för säsongen och leder skytteligan ensam.

Häcken vann seriefinalen klart och har nu tagit ett stadigt grepp om SM-guldet.

Matchens lirare: Tabby Tindell

Matchsammanfattning: Häcken krossade Hammarby – guldet i praktiken klart

Lagens startelvor

BK Häcken

Falk – Östlund, Luik, Rybrink, Selerud – Sanvig, Pálmadóttir, Anvegård – Omewa, Tindell, Bodin.

Hammarby IF

Andersson – Reidy, Carlsson (K), Arnardóttir, Lennartsson – Koivisto, Janzen, Sørum – Walter, Hermannsdóttir, Hasund.