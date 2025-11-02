MFF föll hemma mot Piteå – tappar i guldracet

Malmö FF hade chansen att säkra en Europa-plats.

Då tappade den damallsvenska nykomlingen ledningen mot Piteå.

Matchen slutade 2–1 till Piteå.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF fick en flygande start på ödesmatchen mot Piteå. Redan efter tre spelade minuter dunkade Miljana Ivoanovic in ledningsmålet, och såg därmed ut att säkra minst en tredjeplats i tabellen för den damallsvenska nykomlingen.

Sedan gick allt fel. Efter en dryg kvart av matchen kvitterade Piteå via Maria Henriksson, och en kvart senare hade gästerna vänt på matchen efter att Cecilia Edlund gjort Piteås 1–2-mål.

Piteås Amirah Iman Ali fick lämna planen på bår efter sju minuter. Anfallaren ersattes av Sharon Sampson.

Foto: Bildbyrån

I den andra halvleken lyckades inte MFF rädda upp efter bakslaget och tappade därmed chansen till en Europaplats och möjligheten att vinna SM-guld blev mindre. Matchen slutade 2–1 till Piteå.

Två omgångar återstår att spela av damallsvenskan 2025.

Startelvor:

Malmö FF:

Öhman – Hoff Persson, Mårtensson, Löfqvist, Nevin – Lilja, Kristell – Kosola, Persson, Ivanovic – Kanutte Fornes.

Piteå IF:

Brzykcy – Henriksson, Willis, Carlsson, Johannesen – Holm, Johansson – Swedman, Matsubara, Edlund – Imam Ali.