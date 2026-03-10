Pogarch hyllar supportarna: ”Ett privilegium att få uppleva”

Madison Pogarch, 28, anslöt i Bajen i vintras.

Trots lite speltid har hon redan märkt av det stora stödet.

– Den kärlek som folk har till klubben är helt unik, och det är verkligen ett privilegium att få uppleva, säger Madison Pogarch till FotbollDirekt.

Foto: Alamy/Bildbyrån

Vänsterbacken Madison Pogarch tog flyttlasset från USA till damallsvenskan och Hammarby i januari. 28-åringen anslöt från Utah Royals och skrev ett tvåårskontrakt med ”Bajen”.

För amerikanskan blev det en tuffare start med sjukdom, träningsläger och blev senare petad i Europatruppen på grund av arbetstillstånd. Nu är arbetstillståndet godkänt och 28-åringen njuter av att vara på plats i sin nya stad och nya klubb.

– Det är härligt. Jag har faktiskt verkligen njutit av det. Jag tycker väldigt mycket om Stockholm. Jag tycker att det har utmanat mig på sätt som jag nog inte riktigt hade förväntat mig, säger Pogarch och fortsätter:

– Självklart är språket en svår del, men det är lite som att lära sig spelet på ett lite annorlunda sätt. Jag tror att Hammarby förväntas ha bollen ganska mycket och inte behöva försvara lika mycket, och omställningarna är annorlunda. Det utvecklar verkligen mitt spel och jag är väldigt glad över att vara här.

Hur går det med språket? Du bjöd på lite svenska i en video på Hammarbys kanaler.

– Ja, det blir bättre och bättre. Jag kör lite vid sidan av. Jag väntar på mitt personnummer så att jag också kan börja på svenska för invandrare. Men jag plockar upp lite saker här och där, som “hej” och “hur mår du”, och sådana saker. Men mest fotbollstermer, eftersom det är ungefär samma saker varje dag.

”Ta med eld ut på planen”

”Po” som amerikanskan kallas fick under cupmatchen mot Rosengård göra sina första minuter i den grönvita tröjan. Hon hoppas kunna bidra med energi och passion.

– Jag tror att en sak är min energi och min passion. Det är något som jag känner att jag har kunnat bidra med i varje klubb jag har varit i. Så att ta med det hit är en viktig del för mig. Men också det kollektiva arbetet och lagkulturen. Jag tycker att man bara är så bra som varje spelare i laget är, och som varje spelares bästa nivå just då. Så jag försöker se till att jag är på mitt bästa och att mina lagkamrater är på sitt bästa varje dag, och hur vi kan stötta varandra i det.

– Och att ta med lite eld ut på planen. Mycket löpande upp och ner, intensiva tacklingar, snabba kombinationer i spelet och den typen av saker. Det är jag verkligen exalterad över att få bidra med på planen.

Du har ännu inte fått spela en tävlingsmatch på hemmaplan men hur har det varit att få uppleva hemmamatcher från läktaren?

– Ja, det är fantastiskt. Jag tror att vi blev lite bortskämda i USA med hur mycket publik det brukar vara, så jag är van vid det. Men det som är annorlunda med Hammarby är passionen som supportrarna har. Man kan verkligen känna den på läktarna. Den kärlek som folk har till klubben är helt unik, och det är verkligen ett privilegium att få uppleva. Det gör också att man själv vill bli bättre, göra bättre ifrån sig och ge ännu mer. Det är verkligen speciellt att få vara en del av.

Foto: Bildbyrån

Att uppleva matchen från sidlinjen var såklart inget Madison Pogarch hade önskat men hon gör det bästa av situationen och ser det som en möjlighet att lära sig. Men från sidlinjen var det nervöst att följa straffläggningen och sedan eufori att fira avancemanget med supportarna.

– Redan i den stunden kände jag av energin från läktarna. Samtidigt var stressen under matchen ganska stor. Men när Mathilde gjorde mål på straffen och man fick vara en del av det ögonblicket och fira tillsammans med våra supportrar och mitt lag, det var verkligen speciellt, avslutar Madison Pogarch.