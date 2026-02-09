Hammarby får klara sig utan nyförvärven i Europa

Hammarby går snart in i en ny omgång av Europa Cup.

Men då får man klara sig utan tre nyförvärv.

Nyförvärvet Vivienne Lia. Foto: Alamy

Hammarby ska på onsdag möta Sporting i kvartsfinal i Europa Cup.

Bajen har under vinterfönstret tappat många spelare som Smilla Holmberg, Julie Blakstad, Asato Miyagawa, Anna Jøsendal, Ellen Wangerheim och Moa Edrud. Hammarby har dock jobbat hårt under fönstret och värvat in en hel del bra namn, men några av dessa missar Europa Cup.

Hammarby har under fönstret tappat sju spelare och då får man tillåtelse att registrera totalt fem nya spelare i Europa Cup. Hammarby har värvat sju spelare samt lånat i Vivianne Lia från Arsenal. Det innebär åtta spelare in men bara fem i Europa truppen.

Under torsdagen den 5 februari registrerades den nya truppen. Då saknades tre av nyförvärven.

I truppen saknas Mari Nyhagen, Madison Pogarch och Vivienne Lia. De två förstnämnda har haft en tuff start med lite skavanker och sjukdomar men det ser ut som att de är påväg tillbaka och den sistnämnda presenterades under måndagsmorgonen. Nyhagen, Pogarch och Lia kommer inte bara missa kvartsfinalen, de kommer även missa eventuell semifinal och final då man inte kan registrera spelare i efterhand.

Registrerade spelare i nya truppen:

Cajsa Andersson, Gunrun Arnardottir, Elin Sørum, Svea Rehnberg och Mathilde Janzen.