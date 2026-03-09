Renmarks drömstart i Djurgården: ”Jättekul”

Johanna Renmark, 22, anslöt till Djurgården i år.

Det startade på bästa möjliga sätt med mål i första tävlingsmatchen.

– Det var jättekul och hoppas att jag kan fortsätta spela mycket och bidra, säger Johanna Renmark till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Johanna Renmark lämnade norska Brann för Djurgården inför denna säsong. FotbollDirekt kunde under hösten avslöja att Renmark skulle gå till en damallsvensk klubb och till slut föll valet på Djurgårdens IF.

Trots den korta tiden i klubben har 22-åringen redan kommit in laget.

– Jag har kommit på plats och kommit in i det. Jag ser fram emot väldigt mycket att spela igång seriematcherna, säger 22-åringen till FotbollDirekt.

Renmark fick en drömstart i Djurgården med mål redan i den första cupmatchen mot BP i februari som gav hemmalaget en viktig seger.

– Såklart jättekul och att göra första målet på en tävlingsmatch. Så det var jättekul och hoppas att jag kan fortsätta spela mycket och bidra.

Hur ska det bli att få känna stödet från era supportrar?

– Djurgården har ju ökat jättemycket i publik det senaste året. Så det ska bli kul att få förhoppningsvis göra lite poäng och fira med fansen när vi vinner matcher, säger hon och fortsätter:

– Jo, men det är klart att det hjälper. Man har ju mer folk som förväntar sig mer av en och som hejar med i allt. Så det är klart att det hjälper, avslutar Renberg.

Nästa match för Djurgården är mot Norrköping den 14 mars i svenska cupen.