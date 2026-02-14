Djurgården vann cuppremiären – nyförvärvet matchvinnare

Djurgården inledde årets tävlingssäsong på bästa sätt.

Detta genom att besegra IF Brommapojkarna med 1–0 i dagens cuppremiär.

Foto: Bildbyrån

Stockholmsderby i årets första tävlingsmatch för Djurgården och BP.

Stockholmsklubbarna ställdes mot varandra i dagens cuppremiär och det var hemmalaget som drog det längsta strået.

Djurgården vann dagens möte med 1–0 efter mål från nyförvärvet Johanna Renmark.

Utöver Djurgården och BP så återfinns IFK Norrköping och Alingsås IF i samma grupp, de ställs mot varandra imorgon.