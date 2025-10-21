STAFHAMMAR: ”Årets viktigaste match”

Sista omgången av damallsvenskan innan ett längre landslagsuppehåll. Då bjöd lagen upp till målkalas, unga debutanter och säkrade kontrakt.

Här är FotbollDirekts Lovina Stafhammars fem punkter från omgång 23.

Foto: Bildbyrån

AIK:s kross – Plan med två mål

Linköping tog emot AIK och där kunde Stockholmslaget ösa in mål. Daniella Famili satte dit 1–0 till AIK och senare i första halvlek kunde LFC:s Lisa Björk sätta dit kvitteringen. I halvlek stod det 1–1.

I andra halvlek kunde Adelisa Grabus göra ett mål och Matilda Plan dunkade in två mål. Matchen slutade 4–1 till gästerna. AIK ligger på en 7:e plats i tabellen och Linköping ligger på nedflyttningsplats, tre poäng upp till kvalplats.

Foto: Bildbyrån

Nevins första mål för Malmö FF

Djurgården välkomnade Malmö FF till Kristinebergs IP. Malmö FF vann med 4–1 och målkalaset fick Courtney Nevin starta efter 14 minuter. Nevin gör därmed sitt första mål för Malmö FF. Sedan kunde Mimmi Wahlström reducera på straff men sen drog siffrorna iväg.

Miljana Ivanovic satte 2–1 och Katariina Kosola satte 3–1. Spiken i kistan satte Beatrice Persson i den 86:e minuten.

Detta innebär att MFF har en trygg topp tre plats, men allt kan fortfarande hända.

Rosa tröjor i kampen mot Cancer. Med på bilden finns även Häcken fysio, Mikaela, som har drabbats av cancer. Foto: Bildbyrån

Häcken målkalas i årets viktigaste match

Det var dags för årets viktigaste match, mellan Brommapojkarna och Häcken. Både Häcken och BP spelade i rosa och blåa tröjor i kampen mot cancer. För Häckens del var det en extra speciell match. Deras fysio, Mikaela har öppet berättat om sin cancer så denna matchen var för henne och alla andra som har drabbats av sjukdomen. Häcken hade lekstuga och vann med 6–0.

Men segern kom inte gratis. Pernille Sanvig skakade sig och skrek ut sin smärta. Exakt vad som har hänt är ännu oklart men det såg inte bra ut för danskan. För Häcken är det ett enormt tapp. Elin Rubensson är borta på grund av graviditet hon ersattes av Johanna Fossdalsa som nu är korsbandsskadad och nu är hennes ersättare Sanvig skadad. Hur kommer Mak Lind tänka nu när man har guldet i sina händer? Jag är dock trygg med att Lind löser det på ett bra sätt.

Piteå vann och säkrade kontraktet

Omgångens skräll är matchen mellan Piteå och Kristianstad där Piteå vann med 2–0. Amirah Ali blev Piteås hjälte när hon satte 1–0 redan efter 11 minuter och sen kunde amerikanskan assistera Cecilia Edlund som satte 2–0 för hemmalaget.

Det var inte bara en seger och tre viktiga poäng utan Piteå säkrade det allsvenska kontraktet 2026. Grattis Piteå!

Fanny Peterson och Hammarbys firande efter segern. Foto: Bildbyrån

Emilie Joramo hjälte i Bajens seger

Hammarby åkte för att spela en av säsongens jobbigaste bortamatcher, nämligen mot Vittsjö. Då gjorde Martin Sjögren om lite i startelvan. Athinna Persson Lundgren fick starta och 15-åriga Fanny Peterson fick göra sin första damallsvenska start., och Peterson gjorde det med bravur.

Första halvlek slutade mållös men i andra halvlek kom Hammarby igång. Emilie Joramo assisterande Vilde Hasund till 1–0 målet och sedan kunde Joramo själv sätta dit 2–0 målet. Hammarby gjorde det dem behöver i kampen om guldet och tog hem tre viktiga poäng.

