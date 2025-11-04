STAFHAMMAR: ”Häckens lekstuga – guldet nära”

Omgång 24 av damallsvenskan bjöd på mycket.

Det blev några skrällar, massvis med mål och topp- och bottenstriden blir allt mer spännande.

Här är FotbollDirekts Lovina Stafhammar fem punkter från omgången.

Foto: Bildbyrån

Häckens lekstuga – guldet nära

BK Häcken kunde säkra guldet om Hammarby förlorade sin match. Det blev inget säkrat guld än, men det blev en väntad kross av Linköpings FC. Häcken välkomnade krisande LFC till Bravida Arena för att spela omgång 24. Efter 3 minuter hade hemmalaget tagit ledningen genom Monica Jusu Bah. Sedan blev det två fullträffar av Felicia Schröder och Anna Anvegård stängde matchen med sitt 4–0 mål.

Foto: Bildbyrån

Hammarby krossade Peking

“Bajen” välkomnade IFK Norrköping till Kanalplan. En match man på förhand trodde skulle bli en jätterysare med tanke på att Peking var obesegrade under hösten och Hammarby har åkt på en del plumpar. Men så blev det inte, efter en trevande start så kunde Hammarby vinna med 4–0 efter dubbla mål av Anna Jøsendal, ett av Julie Blakstad och ett av Ellen Wangerheim. Inför matchen meddelade det att målvakten Melina Loeck var skadad vilket betydde att Moa Edrud var målvakt. Och som alltid när hon får chansen var det briljans vi såg i mål.

Rosengårds viktiga poäng

Rosengård mötte Alingsås. Alingsås vann vårens match mot Rosengård men i denna matchen blev det oavgjort. En betydelselös poäng för Alingsås som redan har åkt ur damallsvenskan. Men en allt mer betydande poäng för Rosengård som nu ser ut att ta kvalplatsen. Matchen slutade 0–0.

Foto: Bildbyrån

Piteås skräll

Malmö FF välkomnade Piteå. Nykomlingarna Malmö jagade en andraplats i tabellen men det gick inte som man hade tänkt sig. I den tredje minuten kunde MFF ta ledningen genom nyförvärvet Miljana Ivanovic men sedan kunde Piteå kvittera genom Selina Henriksson och dryga kvarten senare kunde Cecilia Edlund dunka in det avgörande målet som gjorde att Piteå vann med 2–1 och tog tre viktiga poäng.

Foto: Bildbyrån

Djurgårdens starka seger

Kristianstad DFF välkomnade Djurgårdens IF till en av årets tuffaste bortamatcher. Men för Djurgården gick allt som på räls. Redan i den femte minuten kunde Mimmi Wahlström sätta 1–0 och sen rullade det på för Djurgården. Urara Watanabe gjorde ett och Olivia Ulenius slog till med två mål. I första halvlek ledde gästerna med 4–0. Det resultatet höll sig länge men i den 85:e minuten fick Alexandra Jóhannsdóttir in 1–4 och sedan kunde Mollie Baker sätta dit 2–4.