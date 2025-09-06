Asllani kryptisk inför framtiden: ”Det får vi se”

Kosovare Asllani har gjort sitt sista mästerskap. Frågan är om det blir en fortsättning i landslaget.

Mittfältaren har inte haft någon kontakt med den nya förbundskaptenen Tony Gustavsson.

– Jag har försökt tänka otroligt mycket själv på vad jag vill göra, säger Asllani till SVT Sport.

Foto: Bildbyrån

Asllani, 36, meddelade inför sommarens EM att det skulle bli hennes sista mästerskap i Blågult. Men framtiden i landslaget är fortfarande osäker. Sverige spelar semifinal i Nations League-slutspelet mot Spanien i oktober, och när SVT Sport frågar om hennes medverkan ger hon ett kryptiskt svar:

– Det får vi se. Det får vi se.

Hon berättar också att hon inte har diskuterat en eventuell framtid med förbundskapten Tony Gustavsson:

– Nej, jag har försökt tänka otroligt mycket själv på vad jag vill göra, och det är det jag måste gå på.

Lagkamraten i Arsenal, Stina Blackstenius, hoppas ändå på en fortsättning:

– ”Kosse” är en spelare och person som både är och har varit jätteviktig för landslaget under väldigt många år. Självklart vill jag se henne fortsätta, men det beslutet måste komma från henne själv.

Sverige möter Spanien borta den 24 oktober och spelar retur på hemmaplan den 28 oktober. I den andra semifinalen möts Frankrike och Tyskland. Finalen avgörs den 2 december.