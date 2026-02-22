Beskedet: Lisa Björk kallas in till U23 – Duljan lämnar återbud
Evelina Duljan lämnar återbud till U23-landslaget.
Istället tar Lisa Björk plats.
I onsdags förra veckan var det trupputtagning för damlandslaget och U23-landslaget. Under söndagens meddelade förbundet att 22-åriga Evelina Duljan som till vardags spelar i Houston Dash lämnar återbud. Varför hon lämnar återbud framgår inte.
Hon ersätts av AIK:s nyförvärv Lisa Björk, 21. Under gårdagens cupmatch gjorde Lisa Björk mål och insatsen imponerade på den nya förbundskapten Magnus Wikman.
U23 möter Belgien och Rumänen under lägret.
