Beskedet: Lisa Björk kallas in till U23 – Duljan lämnar återbud

Evelina Duljan lämnar återbud till U23-landslaget.

Istället tar Lisa Björk plats.

Foto: Bildbyrån

I onsdags förra veckan var det trupputtagning för damlandslaget och U23-landslaget. Under söndagens meddelade förbundet att 22-åriga Evelina Duljan som till vardags spelar i Houston Dash lämnar återbud. Varför hon lämnar återbud framgår inte.

Hon ersätts av AIK:s nyförvärv Lisa Björk, 21. Under gårdagens cupmatch gjorde Lisa Björk mål och insatsen imponerade på den nya förbundskapten Magnus Wikman.

U23 möter Belgien och Rumänen under lägret.