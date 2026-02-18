Bytte Tyskland mot Sverige – får nu chansen
SOLNA. Mathilde Janzen har nyligen bytt Tyskland mot Sverige.
Nu får hon för första gången chansen i Blågult.
Detta då hon tagits ut i U23-landslaget.
Det har hänt en hel del för Mathilde Janzen denna vinter.
Den 23 januari stod det klart att talangen valt att byta från Tyskland till Sverige och bara några dagar senare värvades hon av Hammarby IF.
Efter landslagsbytet så kom i dag första chansen till uttagning i Blågult och den chansen får hon nu.
Magnus Wikman, förbundskapten för det svenska U23-landslaget, har tagit med Janzen i sin trupp inför mötena med Belgien och Rumänien i början av mars.
Se hela U23-truppen nedan:
Elvira Björklund
Moa Edrud
Ebba Steen
Nesrin Akgun
Emma Holmqvist
Lisa Löwing
Agnes Mårtensson
Athinna Persson Lundgren
Julia Ragnarsson
Klara Svensson Senelius
Elin Westlund
Evelina Duljan
Sara Eriksson
Mathilde Janzen
Wilma Leidhammar
Matilda Nildén
Elsa Pelgander
Emilia Pelgander
Svea Rehnberg
Johanna Renmark
Tuva Skoog
Bea Sprung
Ellen Wangerheim
