Bytte Tyskland mot Sverige – får nu chansen

SOLNA. Mathilde Janzen har nyligen bytt Tyskland mot Sverige.

Nu får hon för första gången chansen i Blågult.

Detta då hon tagits ut i U23-landslaget.

Det har hänt en hel del för Mathilde Janzen denna vinter.

Den 23 januari stod det klart att talangen valt att byta från Tyskland till Sverige och bara några dagar senare värvades hon av Hammarby IF.

Efter landslagsbytet så kom i dag första chansen till uttagning i Blågult och den chansen får hon nu.

Magnus Wikman, förbundskapten för det svenska U23-landslaget, har tagit med Janzen i sin trupp inför mötena med Belgien och Rumänien i början av mars.

Se hela U23-truppen nedan:

Elvira Björklund

Moa Edrud

Ebba Steen

Nesrin Akgun

Emma Holmqvist

Lisa Löwing

Agnes Mårtensson

Athinna Persson Lundgren

Julia Ragnarsson

Klara Svensson Senelius

Elin Westlund

Evelina Duljan

Sara Eriksson

Mathilde Janzen

Wilma Leidhammar

Matilda Nildén

Elsa Pelgander

Emilia Pelgander

Svea Rehnberg

Johanna Renmark

Tuva Skoog

Bea Sprung

Ellen Wangerheim