Magdalena Eriksson hyllades för sin tid i landslaget efter VM-kvalet mot Serbien.

Mittbackslegenden hade svårt att sätta ord på känslorna efter avtackningen.

– Svårt att beskriva och svårt att sätta ord på känslor just nu för att det är så mycket olika, säger ”Magda” Eriksson efter avtackningen.

Foto: Bildbyrån

Magdalena Eriksson har tackat för sig i damlandslaget. I samband med Sveriges VM-kval mot Serbien under lördagen blev flera försvarslegender hyllde för sin tid i landslaget. Hanna Glas, Jonna Andersson, Linda Sembrant och den förre lagkaptenen Magdalena Eriksson.

Efter matchen och avtackningen hade Eriksson svårt att beskriva sina känslor.

– Oj, ja vad ska man säga? Svårt att beskriva och svårt att sätta ord på känslor just nu för att det är så mycket olika. Både positiva, alltså att se bilderna på videon och bara förstå allt vi har varit igenom tillsammans. Men sen också förstå att det också nu är slut. De känslorna är svåra att sätta ord på, säger mittbacken efter matchen.

På VM-kvalet skrevs publiksiffran till 20 097 personer på plats och stämningen var på topp. Men att ha så stort publikstöd var inget som Magda drömde om som ung.

– Nej, men verkligen inte. Det var ju det som var så häftigt och sorgligt på samma gång. När jag var ung, då drömde man inte riktigt. Vad ska man drömma om? Det fanns inte riktigt något att drömma om på det sättet. Det var inte en tydlig förebild man kunde relatera till på det sättet. Jag känner mig så lycklig att jag har fått vara i landslaget i en tid när när damfotbollen växte som mest och som snabbast. Att ha fått känna av det och vara i det har varit otroligt.

Foto: Bildbyrån

Magdalena Eriksson hyllades med ett tifo under avtackningen. På tifot fick Magdalena Eriksson vara kedjan i backlinjen, som hon så många år har varit. Men hon tycker att alla fyra är lika värda att hyllas.

– Det var jättefint. Men jag skulle säga, alla vi fyra har lika häftiga karriärer och förtjänar att firas på exakt samma sätt.

Beslutet att sluta var inte lätt att ta, det var mycket tårar och känslor.

– Nej, men det är klart jag har tänkt det under tiden framför allt fram till beslutet vad ska jag göra? Och den tiden var väldigt, väldigt jobbig. Men sen när jag landade i beslutet då är det nästan känns lättare och att en tyngd har gått från axlarna på något sätt. Men tiden fram till beslutet var otroligt jobbig.

Magdalena Eriksson slutade bland annat på grund av en knäskada som gör att hon inte klarar av belastningen av landslaget.

– Jag tror att det var den där kända magkänslan till slut ändå. Alltså man går ju och velar fram och tillbaka. Det var egentligen från att jag fick beskedet om min knäskada som jag började tänka att okej nu tickar nog klockan och mer över hur många landskamper jag har kvar i min kropp. Och sen kände jag en otrolig trötthet och att man kämpar hela tiden mot sin kropp. För jag vet att så som jag vill vara som person så krävs det väldigt mycket energi av mig. Att kunna vara den ledare och på det sättet som jag vill vara. Jag kände att jag inte hade det i mig.

”Nu är det bra klirr i kassan”

Efter det tuffa beslutet så känner hon redan av bra effekt av valet.

– Min kropp mår framförallt väldigt mycket bättre. Det är en rytm som jag känner att jag klarar av. De här tvåveckorsperioderna som vi har nu där man får fokusera på sin kropp och bygga upp den igen och inte hela tiden bryta ner. Det betyder jättemycket. Det är helt klart en rytm som jag känner att jag kan vara i några säsonger till, säger hon och fortsätter:

– Såklart har det känts väldigt tråkigt och konstigt och märkligt att se tjejerna vara samlade och göra grejer och så är inte jag där. Det är jättekonstigt. Men på något sätt så var det när jag väl landade i beslutet så kände jag att det var rätt. Det är så här det ska vara nu. För att jag ska kunna vara 100% Magda i en miljö och kunna gå all in någonstans så var jag tvungen att göra så här.

Foto: Bildbyrån

Magdalena Eriksson har under hela sin karriär haft en speciell relation till de svenska fansen och specifikt till supportergruppen Soft Hooligans. Nu berättar om hon vad de har betytt under hennes landslagskarriär.

– Fantastiskt mycket. Vi har haft en väldigt fin relation till fansen under den här tiden. Damfotbollen har vuxit och de har vuxit i antal. Det har varit otroligt att få känna stödet och få se deras tifo idag. Deras tifo under tidigare år har varit magiska. Att de kan få till det med så få medel är väldigt imponerande. Jag känner mig otroligt hedrad att de vill lägga ner så mycket tid som de gör på att stötta oss.

I veckan kom beskedet att mittbacken, som spelar i Bayern München, har fått ett extra jobb på sidan av fotbollen. Hon jobbar med scouting för klubbens herrlag.

– Nu är det bra klirr i kassan. Jag skojar, nej det är inte så att jag får någon monster extrainkomst för det här. Och det är tydligt, jag är fortfarande fotbollsspelare och det är mitt huvudyrke men det här gör jag som en deltidstjänst.

– Det en vardag att få ihop allting och kunna planera. Man har inte varje eftermiddag ledig som man kanske hade förr. Så det är mer ansträngande för hjärnan i alla fall. Men jag tycker att det är väldigt kul och älskar ju att titta på fotboll. Nu tittar jag på så mycket fotboll så jag vet inte hur många minuter fotboll jag har i veckan. Men kul är det, avslutar Eriksson.

