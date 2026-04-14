Gustavsson hyllar det nya gardet: ”Så coola”

GÖTEBORG. Landslaget står inför en generationsväxling, med flera rutinerade pjäser skadade.

Tony Gustavsson vill istället rikta fokuset till den yngre generationen.

– Vi har ett gäng otroligt modiga, unga spelare, säger förbundskapten på en pressträff.

Skador på Kosovare Asllani och Nathalie Björn gör att duon är utanför truppen. Johanna Rytting Kaneryd är med, men osäker till spel. Samtidigt tackade både Magdalena Eriksson och Linda Sembrant för sig nyligen.

Det är ett till stora delar nytt landslag som ska spela mot Danmark och Serbien i VM-kvalet. Att få ihop den nya kullen spelare kommer inte bli helt lätt, erkänner förbundskapten Tony Gustavsson.

– Jag ska vara ärlig att säga att den är en utmaning. Precis som om man fick ett besked att Anna Sandberg var borta eller att Magda (Magdalena Eriksson) och Sempan (Linda Sembrant) pensionerade sig, säger Gustavsson på en pressträff inför matchen mot Danmark.

Han fortsätter:

– De är väldigt många nu. Det börjar komma till en gräns nu med hur mycket den här gruppen tål med nya spelare in, med rotationer och relationer. Det gäller inte minst med ledarskapet.

Tony Gustavsson har implementerat ett system med ”lagdelskaptener” i landslaget, det vill säg att varje lagdel har en utpekad ledare. Detta i syfte att sprida ut ansvaret i laget.

Som en konsekvens av systemet är rutinerade spelare som Fridolina Rolfö och Filippa Angeldahl utanför den ordinarie lagkaptensgruppen.

– Jag tror att det är viktigt att tydliggöra att även om man har lagdelskaptener så innebär det inte att spelare som Rolfö och Angeldahl är oviktiga. Jag tror bara att det är bra att delegera ett tydligt ansvar. Om saker inte funkar under en match och man samlas i en ring, så ska det vara väldigt tydligt vem som bestämmer och har sista ordet rent taktiskt, menar Gustavsson.

Mot Danmark kommer Stina Blackstenius med stor sannolikhet bära kaptensbindeln i Kosovare Asllanis frånvaro. De övriga lagdelskaptenerna är i dagsläget mittfältaren Julia Zigiotti Olme och försvararen Elma Junttila Nelhage.

– Jag tycker de har tagit ett jätteansvar. Vi ska inte sticka under stolen med att vi har ett gäng otroligt modiga, unga spelare. De är så coola. Jag hoppas verkligen vi får se det modet imorgon, säger Gustavsson.

Matchen mot Danmark har avspark klockan 19:00 på Gamla Ullevi.



