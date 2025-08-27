SOLNA. Tony Gustavsson är ny svensk förbundskapten.

I dag har han och hans ledarstab presenterats – i den finns inte radarpartnern Jens Fjellström med.

– Av olika anledningar så gick det inte att lösa i det här läget, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Tony Gustavsson har tagit över som svensk förbundskapten efter Peter Gerhardsson.

Under onsdagen mötte han pressen för första gången i sin nya roll och utöver att 52-åringen presenterades så presenterades även hans ledarstab.

Efter att det blivit offentligt att Gustavsson tar över det svenska damlandslaget tidigare i år så bollades hans radarpartnern Jens Fjellström upp som högaktuell för ”Blågult”, men någon roll i ledarstaben har det inte blivit för Fjellström.

– Alla vet att jag känner Jens väldigt väl, jag har största respekten för Jens. Jens och jag hade en dialog, förbundet och Jens hade en dialog, men av olika anledningar så gick det inte att lösa i det här läget, säger Gustavsson till FotbollDirekt.

Hur känns det att vara utan din radarpartner från Australien-tiden?

– Han kommer alltid att vara min radarpartner i livet i alla fall, vi älskar att gå på våra promenader, ta våra kaffe. Vi har redan haft våra analyser om EM ändå och det gör vi för att vi är så fotbollstokiga båda två. Jens kommer fortfarande att vara en del av mitt liv, sen att han inte är en del av ledarstaben, jag har några otroligt spännande ledare som jag har fått med mig så jag ser väldigt mycket fram emot att jobba med dem.

”Kring musikfrågor så är jag inte i närheten av lika skicklig som Peter”

Som sagt så väntar nu en ny era för det svenska damlandslaget, eran efter Peter Gerhardsson. Men det lär inte bara vara på planen en hel del kommer att skilja sig.

Under åren med Peter Gerhardsson har svenska folket även fått ta del av hans stora musikintresse i samband med presskonferenser, landslagssamlingar och mästerskap.

Nu med Tony Gustavsson på plats lär vi inte kunna vänta oss något mer musiksnack – istället kan det bli ”golfsurr”.

– Jag kan säga att kring musikfrågor så är jag inte i närheten av lika skicklig som Peter. Jag hade förmånen att få gå med Peter på en konsert i Nya Zeeland i samband med VM-lottningen. Han tog med mig på en underbar konsert och i vanliga fall så är jag inte speciellt musikintresserad på det sättet. Men det var oerhört trevligt.

– Jag spenderar nog den mesta av min lediga tid på fotboll, jag är lite nördig på det sättet. Sen om jag nu ska koppla av på något sätt så blir det mer sport relaterade saker. Om jag får tid så tycker jag om att få en golfrunda, men det har inte blivit mer än två-tre rundor de senaste åren för tiden har inte riktigt funnits där.

Har du någon drömbana som du skulle vilja spela på, eller som du kanske redan har spelat på?

– Som sagt så har jag inte spelat så mycket de senaste åren, men jag tycker att det är roligt att prova nya banor. Som med allt annat i livet så älskar jag nya möten och nya möjligheter, så jag välkomnar vilken inbjudan som helst när det gäller nya banor, det skulle bara vara kul att testa.