GÖTEBORG. Sverige föll på nytt mot Spanien – och Elma Junttila Nelhage fick göra debut för A-landslaget.

Att det var mot världens bästa lag gjorde inte Lyon-spelaren till en för stor sak.

– Det var bara kul att gå rakt på sak och mäta sig med de allra bästa, säger hon efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Sverige hade en 4-0-förlust borta mot Spanien att försöka hämta upp under tisdagskvällen. Då ställdes de blågula damerna mot samma motstånd men på Gamla Ullevis gräsmatta i Göteborg.

Inför matchen valde förbundskapten Tony Gustavsson att göra hela fem förändringar i sin startelva. En av dessa var på mittbacksposition, där Elma Junttila Nelhage fick förtroendet för första gången i sin karriär. Trots förlusten med 1-0 berättar Lyon-spelaren att det var stort att få göra sin A-landslagsdebut.

– Såklart jättekul. Extra speciellt för mig att få göra det hemma i Göteborg inför familj och vänner. Det var jättekul och någonting man har drömt om, att få representera Sverige, säger hon efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Att det var mot världens just nu högst rankade lag menar inte Junttila Nelhage satte några spöken i huvudet.

– Det är de här matcherna man har drömt om att få spela och de här matcherna man vill spela. Det var bara kul att gå rakt på sak och mäta sig med de allra bästa.

Om sin egen insats, som varade över samtliga matchminuter, säger 22-åringen:

– Jag tycker att det kändes bra. Vi hade ett bra samarbete hela laget. Jag tycker att vi spelade med ett stort mod och när vi gick i den höga pressen tycker jag att vi gjorde det bra – och då var det enkelt att spela med de spelarna runt omkring mig.

”Hade jag inga förväntningar”

Att debuten skulle komma genom en startplats under sin första samling menar mittbacken förvånade henne något.

– När jag kom hit, till samlingen, hade jag inga förväntningar. Jag ville bara göra mitt bästa på träningarna och gå ut och visa att jag är här för att jag vill spela och konkurrera. Sedan kanske jag inte visste att jag skulle få spela, men det var bara kul, säger hon och berättar när hon fick reda på att hon skulle starta:

– Det var väl på träningen när man fick västar och insåg att det kunde bli startelvan. Igår kväll, när vi hade möte, blev det bekräftat.

Sedan flytten till Lyon, som ägde rum i januari, har Elma Junttila Nelhage stött på en del utmaningar – som hon nu har börjat reda ut.

– Det har varit bra. Det var lite tufft i början då det var en stor omställning och första gången jag flyttade hemifrån. Det är ett nytt land med ny kultur och nytt språk. Jag behövde en tid att anpassa mig men jag tycker att jag har växt in i det mer och mer. Efter sommaren har jag fått mer förtroende från ledarteamet och jag känner att jag växer hela tiden. Just nu trivs jag väldigt, väldigt bra där, avslutar 22-åringen.