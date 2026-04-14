Så startar Sverige mot Danmark i VM-kvalet

I dag har Sverige chans att koppla grepp om förstaplatsen i sin VM-kvalgrupp.

Detta då man tar emot Danmark hemma på Gamla Ullevi.

Matchen har avspark klockan 19.00.

Foto: Bildbyrån

Det svenska damlandslagets kval till VM 2027 i Brasilien har gått in i sin andra samling med två matcher. I den första samlingen ställdes man först mot Italien på bortaplan, och vann med 1-0, innan man reste till Serbien och spelade 0-0 i vad som anses vara något av ett misslyckande.

I dag har det blivit dags för VM-kvalets tredje match, och den första hemma i Sverige. Den spelas mot grannlandet Danmark på Gamla Ullevi i Göteborg och har avspark klockan 19.00.

Inför den pågående samlingen har en stor snackis varit frånvaron och skadorna på kaptenerna Kosovare Asllani och Nathalie Björn. För ett par dagar sedan meddelade förbundskapten Tony Gustavsson att det kommer att bli Stina Blackstenius som får äran att bära, i det fall att hon skulle starta matchen.

Med en dryg timme kvar till avspark står det klart att så blir fallet.

Startelvor:

Sverige: Falk; Reidy, Juntilla Nelhage, Andersson, Holmberg – Zigiotti Olme, Angeldahl, Jusu Bah – Blomqvist, Schröder – Blackstenius.

Danmark: Thisgaard; Færge, Ballisager, Sandbech – Thøgersen, Møller Kühl, Svava – Harder, Vangsgaard, Fløe.







