Leidhammar hyllar Wikman: ”Tar hand om truppen”

U23 har fått ny förbundskapten.

Magnus Wikman har tagit över rodret.

– Man märker hur rutinerad han är och hur han tar hand om truppen, säger Wilma Leidhammar till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Den före detta assisterande förbundskaptenen för damlandslaget, Magnus Wikman har tagit över som förbundskapten för U23-landslaget, efter att Martin Qvarmans Möller valde att ta steget till klubblagssidan och FC Rosengård under fjolårshösten.

Wikman är just nu med U23-landslaget på sin första samling i Belgien, men redan nu märker Wilma Leidhammar att han har stor rutin vilket hon tror kommer gynna gruppen.

– Jätteduktig. Man märker hur rutinerad han är och hur han tar hand om truppen. Så det känns jättebra faktiskt. Och i samband med Linda som också har kommit in så tycker jag att det känns som en bra mix, säger Wilma Leidhammar till FotbollDirekt.

”De är svåra att göra mål på”

Magnus Wikman valde att ta in en överårig i Moa Edrud och fick även Ellen Wangerheim efter att hon fått nobben av Tony Gustavsson. Men trots dessa rutinerade namn så är 22-åringen Wilma Leidhammar den mest rutinerade spelaren i laget med hela 22 landskamper. Det har gjort att hon får ta mer ansvar och få växa i den rollen.

– Det är kul att få känna någonstans att man har lite rutin i sig och att vara den som kan och får leda laget på träningar och så där. Egentligen bara med handlingar och vad jag kan bidra med. Sen känner mig inte så rutinerad än, men det är kul. Jag hoppas att de nya spelarna som har kommit in tycker att vi har välkomnat dem bra och att det känns bra.

Foto: Bildbyrån

I kväll är det dags för årets första match för U23. Det är en sista avgörande gruppspelsmatch i WU23 Friendlies där sen semifinal står på spel. Motståndet står Belgien för och svårigheten för Blågult tror 22-åringen blir att göra mål.

– De är ett kompakt motstånd, de är svåra att göra mål på. Så det har de betonat och det har vi väl någonstans också jobbat med på träningar och komma till avslut. Och vi vet hur viktiga våra kontringar kommer att bli och kunna stoppa deras kontringar. Så det är väl någonstans det vi utgår ifrån, avslutar Leidhammar.

På fredag den 6 mars spelar U23 en landskamp mot Rumänien på bortaplan.