Olivia Schough hoppas på plats i landslaget: ”Hoppet lever”

Peter Gerhardsson petade Olivia Schough i landslaget.

Nu har hon lite hopp om att nya förbundskaptenen Tony Gustavsson ska ta ut henne.

– Sen tycker jag fortfarande att jag håller landslagsnivå och att jag tar steg här i Inter, säger Schough till Expressen.

Foto: Bildbyrån

Olivia Schough har inte varit med i en landslagstrupp sedan februari 2024. Peter Gerhardsson valde att inte ta med henne trots framgången i Rosengård och Inter. Schoughs tror att landslagskarriären är över.

– Det är väl klart att det är känslan, sen har jag ingen aning om vad Tony (Gustavsson) tänker kring mig. Jag skulle bli otroligt förvånad om han ville satsa på massa äldre spelare nu. Men ingen hade blivit gladare än jag om det var så han ville göra, och jag tror ju på att man behöver ha en mix av spelare, säger hon och forsätter:

– Sen tycker jag fortfarande att jag håller landslagsnivå och att jag tar steg här i Inter. Trots att jag blir äldre känns det som jag orkar mer på något sätt. Så hoppet lever, men jag tror inte på det.

På onsdag är det första gången den nya förbundskaptenen Tony Gustavsson ska ta ut sin landslagstrupp. Olivia Schough är positiv till den nya förbundskaptenen och hoppas vara med i truppen.

– Absolut, det är mer positivt nu för Peter valde ju tydligt bort mig. Där försvann hoppet väldigt kraftigt. Det är klart att jag hoppas mer nu, men som sagt jag tror inte chansen är så stor.