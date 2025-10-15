STAFHAMMAR: ”Jonna Andersson blir inte uttagen”

Tony Gustavsson ska ta ut sin första landslagstrupp som förbundskapten för svenska damlandslaget.

Kommer Asllani vara med och vem kommer blir tredjemålvakt?

Här är FotbollDirekts Lovina Stafhammars spaningar inför trupputtagningen.

Foto: Bildbyrån

Idag ska Tony Gustavsson ta ut sin första landslagstrupp och det finns en hel del frågetecken att reda ut. Det ska in med en ny målvakt och en ny mittback. Kommer Jonna Andersson bli petad och kommer kapten Asllani stanna i landslaget?

Gustavsson har pratat en del om att våga ungt och kanske är det precis vad detta landslag behöver men samtidigt måste han ta ut bästa tänkbara trupp eftersom det blir tufft motstånd mot Spanien i semifinalen i Nations Leauge.

Kapten Kosovare Asllani under sommarens EM, som blev hennes sista mästerskap. Foto: Bildbyrån

Asllanis vara eller icke vara

Kosovare Asllani har spelat sitt sista mästerskap. Men hon har varit lite hemlighetsfull om hon kommer spela klart landslagsäsongen eller inte. Kaptenen var en bärande del i sommarens EM och hennes rutin hade behövts nu, samtidigt som jag vill se Gustavsson ge plats åt framtiden. Givetvis vet Tony vilken enorm rutin hon sitter på och vad hon gör för hela laget oavsett om hon är på planen eller ej. Men det finns fullgoda ersättare bland ungdomarna. Jag tror hon stannar året ut men hon har varit hemlighetsfull så vi får helt enkelt vänta och se.

Foto: Bildbyrån

Tronskiftet på vänsterkanten

Jonna Andersson har länge varit given på sin vänsterkant, men har under de senaste åren fått mer konkurrens, men Anderssons rutin har vunnit kampen och fått med henne i truppen. Nu är det dock inget snack om att tronskiftet på vänsterkanten har skett. Anna Sandberg gör succé i Manchester United och är enligt mig given att starta alla matcher i landslaget. Hon är för bra för att inte ta med. Och som backup på vänsterkanten följer Amanda Nildén med.

Det går att argumentera om rutinen eftersom både höger- och vänsterkanten blir ungt och orutinerat men rutinen finns i mittbackarna. Man kan inte heller duka för att både Sandberg och Nildén spelar i en av världens bästa liga medan Andersson kämpar för att säkra det damallsvenska kontraktet. Det dags att få in Anna Sandberg i landslaget på riktigt och jag tror att inte att Jonna Andersson blir uttagen.

Gravida landslagsmålvakten Emma Holmgren. Foto: Bildbyrån

Vem ersätter Holmgren?

Jennifer Falk och Tove Enblom är givna målvakter. Zecira Musovic är mammaledig och Emma Holmgren är gravid och har tagit en paus från fotbollen ett tag. Den stora frågan är vem som kommer ta den sista platsen som Holmgren hade under EM. Det finns flera namn som bollas upp. Sofia Hjern, Moa Edrud, Moa Olsson och Moa Öhman är målvakter jag tycker kan ta plats i landslaget. Elvira Björklund finns där men tror att hon kan ta förstaspaden i U23 istället. Sofia Hjern och Moa Edrud är de två målvakterna som har stått i U23 och bör vara “näst på tur” men båda har fått lite speltid i år. Däremot har Moa Öhman och Moa Olsson spelat mycket i sina respektive klubblag och gjort det väldigt bra.

Frågan är hur förbundskapten Gustavsson tänker där och om nya målvaktstränaren Sofia Lundgren tar med sig en välbekant målvakt i Moa Edrud eller ej, men troligtvis blir det Sofia Hjern som har fått stå i Peking under hösten som fåt ta den sista målvakstplatsen. Men Moa Edrud och Moa Öhman lär finnas på en lista som kandidater.

Emma Östlund, Bella Andersson och Josefin Rybrink. Foto: Bildbyrån

Östlund borde få en plats men Bella Andersson är en bubblare

Linda Sembrant har lagt landslagsskorna på hyllan och Emma Kullberg känns inte given i landslaget trots framgångarna i Juventus. Frågan är nu vem som tar den lediga platsen. Jag tror på U23-kaptenen Emma Östlund. Hon har presterat bra i Häcken och har under flera år varit given i U23 så nu tycker jag att det är dags för henne att ta steget till landslaget och även om hon inte får speltid denna samling är hon ett namn för framtiden som behöver erfarenheten av att vara med.

Även en annan före detta Häcken försvarare i Josefin Rybrink vore något för Tonys truppbygge. Sen finns det även en bubblare nämligen Real Madrids Bella Andersson som gjorde det bra i sin nya klubb. Kanske kan hon skrälla och ta den sista mittbacksplatsen.

Några av U23 spelarna som borde få chans i A-landslaget. Foto: Bildbyrån

Ungdomarna i U23 – vem tar steget?

Sverige har en välmående framtid. I U23 finns många spelare som egentligen förtjänar en A-lags plats men konkurrensen är stenhård. Det finns namn som Elma Junttila Nelhage, Anna Sandberg, som nu dock känns given i A-landslaget, Alice Bergström, My Cato, Cornelia Kapocs, Wilma Leidhammar, Beata Olsson och Matilda Vinberg. Det är ett namn som alla hade förtjänat en plats i Landslaget men inte på plats nu.

Jag hoppas att Gustavsson vågar satsa lite ungt och nytt och kunna bygga sin trupp för framtiden. Det kan bli så att några av spelarna som Peter Gerhardsson har trott på kanske inte får plats nu. Nu ska Tony bygga sitt egna lag med sin idé och spelstil. Våga satsa nytt och ungt. Det är dags för det nu.

Foto: Bildbyrån

Schröder och Holmberg givna

Ungdomarna Smilla Holmberg och Felicia Schröder dominerar damallsvenskan. De har varit uttagna i landslaget i år och Smilla Holmberg fick följa med och spela EM, och vilken mästerskapsdebut det blev. Felicia Schröder har gjort 26 mål i damallsvenskan och är såklart given i landslaget. Tonåringarna borde vara givna även i Tony Gustavssons trupp, allt annat vore tjänstefel.

Tony Gustavsson tar ut sin trupp kl 14:00.