Uppgifter: Porto intresserade av Lewandowski

Robert Lewandowski, 37, kan lämna Barcelona i sommar.

Flera klubbar är intresserade och det har tidigare rapporterats om, bland annat Juventus och Chelsea ska vara intresserade, samtidigt som en förläning med Barcelona kan vara aktuell.

Nu kommer nya och överraskande uppgifter. Sky Sports rapporterar att Porto ska vara intresserade av polacken.

Enligt uppgifterna är intresset konkret och klubben ska vara hoppfulla om en övergång.