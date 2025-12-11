Sverige tappar på världsrakningen – ligger femma

Sverige tappar på världsrankingen efter förlusten mot Spanien.

Damlandslaget ligger nu femma i världen.

Foto: Bildbyrån

Damlandslaget förlorade Nations Leauge mot Frankrike och Spanien. Sverige åkte på storförlust mot Spanien i dubbelmötet och bronsmatchen mot Frankrike slutade på hemmaplan med en rysare när matchen gick till förläning.

Storförlusten mot Spanien gör att Sverige nu tappar på Fifas världsranking. Sverige åker ner till en femteplats och tappar där med två placeringar. Spanien rankas fortsatt som etta, medan USA är tvåa och Tyskland avancerar upp till en tredjeplats.