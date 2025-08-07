Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Sverige tar jättekliv på världsrankningen

    Fredrik de Ron

    Tredje bäst i världen.
    Det rankas det svenska damlandslaget enligt Fifas nya världsrankning.
    Ny etta är Spanien som övertar USA i toppen.

    Spanien förlorade EM-finalen mot England tidigare i sommar, men trots det är det spanska damlandslaget tillbaka som etta på Fifas världsrankning. Under torsdagen gick Spanien om USA som ny etta i världen, och amerikanskorna, som har varit etta på rankningen sedan OS-guldet i Paris i fjol, halkar ned på en andraplats.

    Samtidigt tar det svenska landslaget jättekliv och klättrar upp som ny världstrea trots uttåget i kvartsfinalen mot England i somras. ”The Lionesses”, som vann hela EM, rankas på fjärdeplats.

