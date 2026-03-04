SvFF meddelar – Blackstenius återvänder till samlingen

Hon lämnade samlingen på grund av familjeskäl.

Nu är Stina Blackstenius tillbaka i Blågult.

– Vi är oerhört glada att få tillbaka Stina, säger förbundskapten Tony Gustavsson i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Anfallaren Stina Blackstenius lämnade damlandslagets samling innan avresan mot Italien, på grund av familjeskäl.

– Just nu går mina omtankar till henne, för det handlar om annat än fotboll. Men i övrigt så funkar jag så att man får fokusera på det man har. Vi har lagt en väldigt tydlig plan kring hur vi ska starta mot Italien, sade förbundskapten Tony Gustavsson till Fotbollskanalen i samband med beskedet.

Under gårdagen meddelade dock Gustavsson att det inte var helt uteslutet att Arsenal-spelaren kunde återvända till samlingen.

Nu har hon gjort det, vilket SvFF meddelar på sin hemsida.

– Ibland händer det saker utanför fotbollen som vi inte kan påverka och då kan fotbollen hamna i andra hand. Vi är oerhört glada att få tillbaka Stina till samlingen, förklarar Tony Gustavsson i ett uttalande.

Sverige besegrade Italien med 1-0 under gårdagskvällen och ställs härnäst mot Serbien på Strawberry arena, på lördag.