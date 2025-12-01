U23-landslaget föll i årets sista match

Det svenska U23-landslaget hade chansen att säkra gruppsegern i WU23 Friendlies.

Den chansen tog man tog inte. Istället blev det förlust mot Nederländerna denna måndagskväll.

Foto: Bildbyrån

Sveriges U23-landslag kom till kvällens match med två raka segrar i WU23 Friendlies och en seger ikväll hade inneburit att gruppsegern var säkrad och en semifinalplats var säkrad.

Någon seger blev dessvärre inte för Blågult.

Nederländerna tog ledningen tidigt genom Mirte van Koppen och tidigt i den andra halvleken utökade Nederländerna sin ledning genom Jet van Beijeren.

I matchens slutskede fastställde Eva Oude Elberink slutresultat till 3–0 och ifall det blir gruppseger för Blågult i WU23 Friendlies får vi först reda på nästa år. Den sista gruppspelsmatchen går nämligen av stapeln mot Belgien i början av mars. Kvällens landskamp var U23-landslagets sista för 2025.