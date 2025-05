Bodø/Glimts plan får hård kritik: ”Ser ut som en Subbuteo-matta”

Tottenham gästar Bodø/Glimt i returen i semifinalen i Europa League.

Då väcker gräsmattan reaktioner.

– Bodø/Glimts plan ser ut som en dåligt utrullad Subbuteo-matta (brädspel), skriver The Sun på X.



Tottenham är på plats i Norge för returmötet med Bodø/Glimt i semifinalen av Europa League. En del fokus har hamnat på något helt annat än matchen – nämligen underlaget.

Det började cirkulera bilder på plattformen X som visar en ojämn och fläckvis sliten plan på Aspmyra stadion. Kritiken lät inte vänta på sig, och den brittiska tabloiden The Sun var bland dem som reagerade kraftigt.

”Bodø/Glimts plan ser ut som en dåligt utrullad Subbuteo-matta”, skriver tidningen på X.

Nyligen meddelade Bodø/Glimt att en ny arena planeras stå klar under hösten – ett besked som nu känns mer aktuellt än någonsin.



Matchen pågår. Ställningen är 0-0.



😳🤦‍♂️ The game is underway and Bodo/Glimt's pitch looks like a badly laid-out Subbuteo mat pic.twitter.com/goiVqNl6FK

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 8, 2025