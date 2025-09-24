Mittbacken Edvin Kurtulus är tillbaka på svensk mark.

Tillsammans med sitt Ludogorets ställs han mot Malmö FF – och den nära vännen Sead Hakšabanović – i kväll.

– Jag känner honom väldigt bra, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Under onsdagskvällen drar en ny säsong av Europa League i gång. För det enda svenska laget i turneringen, Malmö FF, väntar en hemmamatch i premiäromgången i kväll. Då gästas den regerande svenska mästaren av det bulgariska storlaget Ludogorets Razgrad hemma på Eleda stadion, och mittbackskuggen Edvin Kurtulus, 25, är hemma på svensk mark igen.

– Det är att vara hemma. Det är monster, vad ska jag säga? Det är skitskönt!

Ludogorets går in i Europa-säsongen som regerande bulgarisk mästare – för 14:e (!) året i rad.

– Vi är ett lag som har vunnit titeln i Bulgarien 14 år i rad. Vi är ett storlag som krigar för att ta oss ut i Europa varje år, med stora ambitioner och vi försöker få till en attraktiv fotboll. Vi är Bulgariens största lag, säger Kurtulus och fortsätter:

– Ludogorets har varit i Europa i många år och har fått till ganska bra resultat.

Edvin Kurtulus var ytterst delaktig i den bulgariska storklubbens medverkan i Europa League denna säsong. Den svenska mittbacken slog till med ett mål i playoff-segern mot Shkendija från Tjeckien efter att Ludogorets åkt ur i Champions League-kvalet tidigare i somras. Nu är målet att stå för bra prestationer i Europa-spelet under hösten och vintern.

– Kravet är att vinna nästa match. I Europa ska man vinna, men samtidigt handlar det om att kunna prestera bra. Om resultaten kommer med eller inte, det får man värdera efteråt. Det är främst att vi ska spela bra och våga hålla i vår identitet även fast det är i Europa, säger han.

”Det här är nästa nivå”

Det har gått ett drygt år sedan Edvin Kurtulus lämnade Sverige efter ett succéartat genombrott i Halmstads BK och två starka säsonger i Hammarby. Debutsäsongen i Ludogorets blev en lyckad sådan, och under sitt första år i Bulgarien fick den 25-åriga mittbacken fira den inhemska trippeln (ligan, cupen och supercupen).

Edvin Kurtulus, Ludogorets. Foto: Alamy

Svensken imponeras över vinnarkulturen i den bulgariska giganten.

– Det är stort så klart. Jag visste när jag kom dit att ambitionen är att vinna allt. Att få komma in där och känna av vinnarmentaliteten direkt var en lärdom för mig, att kunna hantera det. Det finns ingenting som heter ”Vi lyckades ta Europa-platsen” – här ska du vinna varje match. Det finns inget annat, säger han och fortsätter:

– Det var det som inspirerade mig. Jag är själv en spelare som vill vinna allt, i varje träning och i varje match. Det var verkligen rätt steg för mig.

Hur har det varit att komma in i en sådan vinnarkultur?

– Jag kom från Hammarby där, okej, det har inte gått så bra rent titelmässigt, men det var ändå det här kravet att prestera. Fansen var inte nöjda om vi inte spelade bra. Jag var lite van vid det, men det här är nästa nivå.

”Jag känner honom väldigt bra”

Under onsdagskvällen ställs Kurtulus mot svenskt motstånd för första gången sedan han lämnade Sverige förra sommaren, men det blir den nionde gången i karriären som han får mäta sig med Malmö FF. Hittills är 25-åringen segerlös mot MFF.

– Det blir kul. Det är ett lag och en miljö som man känner till väl, så det ska bli roligt och inspirerande. Vi ser fram emot det, säger mittbacken och tillägger:

– Man känner Malmö sedan innan och har mött dem flera gånger. Man vet om ambitionerna i den föreningen. Lika mycket som vi vill vinna varje match vill de vinna. Det kommer bli en intressant match.

Kurtulus har en nära relation med en nuvarande MFF-spelare, berättar han.

– Jag är barndomsvän med Sead (Hakšabanović). Jag känner honom väldigt bra.

Både Kurtulus och Malmö FF-spelaren Sead Hakšabanović är uppväxta i i Halmstad och fostrade i HBK. Det skiljer ett år mellan spelarna, men de två Halmstad-sönerna är nära vänner.

Foto: Bildbyrån

Har ni pratat något inför matchen?

– Nej, vi försöker separera fotbollen och vänskapen och försöker ha en bra dialog och inte tänka så mycket på det. När matchen väl kommer så är vi båda redo.

Kommer du vilja trycka till honom lite extra i kväll?

– Nej, det spelar ingen roll om det är han eller någon annan – jag kommer göra mitt jobb. Och jag vet att han kommer att göra sitt jobb. Det blir en rolig fight i fighten.

Matchen mellan Malmö FF och Ludogorets startar klockan 21:00 i kväll.