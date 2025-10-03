MFF-tränaren rasar – mot egna spelaren: ”Det är inte okej”

Två röda kort, två skador och tre mål bakåt.

Malmö FF:s Europa-match mot Viktora Plzen blev ett praktfiasko.

– Det går inte med oss, men trots det visar grabbarna en jävla moral att fajtas, säger Anes Mravac enligt Expressen.

Foto: Alamy

Malmö FF har fått sämst tänkbara start i Europa League. Efter premiärförlusten hemma mot Ludogorets var det dags för en ny förlust när MFF ställdes mot tjeckiska Viktoria Plzen under torsdagen.

Då åkte Malmö på två (!) röda kort. Lasse Berg Johnsen blev utvisad i slutet av den första halvleken, och på övertid drog Daniel Gudjohnsen på sig ett rött efter en armbåge. Då rasar interimtränaren Anes Mravac.

– Det andra röda kortet är inte okej. Det är sista minuten, en hastig rörelse med armen eller armbågen och man sätter laget i en dålig situation. Det kommer fler matcher, säger han enligt Expressen och berättar att han tog upp det med Gudjohnsen ”direkt”.

Daniel Gudjohnsen får lämna planen. Foto: Bildbyrån

– Han vet vad han har gjort, han är ledsen. Han har tagit sitt ansvar, fortsätter Mravac.

Dessutom fick både Ander Christiansen och Pontus Jansson lämna planen skadade efter inte ens en halvtimme spelad när MFF förlorade med 3–0 i Tjeckien.

– Det går inte med oss, men trots det visar grabbarna en jävla moral att fajtas med en man mindre. Vi skapar både i första och andra halvlek till att göra mål, men vi förvaltar inte dem. Det finns mycket att ta med från matchen men vi fick inte med oss något, säger Anes Mravac.

Malmö FF ställs mot Dinamo Zagreb hemma på Eleda stadion den 23 oktober.