GÖTEBORG. Under 2024 följde FotbollDirekt BK Häckens F17-lag under Gothia Cup.

Under årets turneringen så träffade vi laget och tjejerna igen.

Här kommer en liten Gothia-special med flera som var med under FD:s bevakning ifjol.

✔ Så har året varit för laget och för tjejerna

✔ Lärdomarna från ifjol man tar med sig i år

✔ Så ser man på fjolårets brons med distans