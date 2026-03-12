Därför satsade landslagschefen på Potter: ”Hans aura”

STOCKHOLM. Graham Potter har förlängt sitt kontrakt som svensk förbundskapten.

Nu berättar landslagschefen Kim Källström om tankegångarna bakom beslutet.

– Han har varit i den svenska fotbollsmyllan och gått hela vägen upp till Championship, Premier League och in i Champions League, förklarar Källström under torsdagens pressträff.

Foto: FotbollDirekt/Bildbyrån

Under torsdagen meddelade det Svenska Fotbollförbundet, via sin officiella hemsida, att man har valt att förlänga Graham Potters kontrakt fram till 2030.

Senare under dagen mötte både förbundskapten samt landslagschefen Kim Källström upp media på huvudkontoret i Solna. Då förtäljde Källström anledningen bakom valet att förlänga engelsmannens avtal med fyra år.

– Vi identifierade ganska tidigt att det här är en väg framåt utifrån hans bakgrund, personlighet, kompetens och erfarenhet. Då såg vi hur han presterade och levererade under den samling vi hade tillsammans. Sedan väntade vi in Niklas (Carlnén), vår generalsekreterare, då det är viktigt att alla är involverade i ett sådant beslut. Det är klart att vi inte löste det över en kafferast, vi har fört diskussioner ett tag och vi kände väldigt tidigt att det var positiva tongångar. Det var inte simpelt med i god ton som vi kunde lösa det, säger Källström.

Liksom Jon Dahl Tomasson var Graham Potters primära kontrakt med landslaget ett kortare sådant. Nu har man alltså valt att satsa på den före detta Östersunds-, Swansea-, Brighton-, Chelsea– och West Ham-tränaren på längre sikt. Detta då dagens förutsättningarna skiljer sig med hur det såg ut när dansken tillträdde på sin post.

– Fotboll är en rörlig materia och det rör sig hela tiden. När Jon kom in och skulle skriva kontrakt såg allting väldigt annorlunda ut. Vi kom från en ganska skakig höst, vi hade missat ett mästerskap, åkt ner till Nations League C och vi var en del som var nya på våra jobb. Det fanns ganska mycket press på att vi skulle lösa någonting väldigt, väldigt fort. Just då kändes det väldigt bra för båda parter att börja i den ändan.

Källström fortsätter:

– Nu är situationen annorlunda. Det är en annan typ av tränare och vi har fått lära känna varandra på ett annorlunda sätt, i och med att han har jobbat för oss. Vi såg att långsiktigheten var en viktigare faktor den här gången än vad det var då. Då blir det andra förutsättningar och i den diskussion vi har haft med Graham kändes han också väldigt pigg på att jobba långsiktigt med det här. Det gifte sig väldigt bra.

Vad var det då som Kim Källström och hans medarbetare såg under den samling som Graham Potter bedrev i november?



— Först och främst hans personlighet. Hans aura och sätt att tala till spelarna och staben och leda hela gänget på alla olika nivåer. Han sätt att approchera matcherna utifrån hur han tänker i sin taktiska flexibilitet och utifrån förutsättningarna vi har. Men också hur han efteråt har fört sig i våra diskussioner, hur han hör och ser alla, hur ödmjuk han är och den erfarenhet han har. Han har varit i den svenska fotbollsmyllan och gått hela vägen upp till Championship, Premier League och in i Champions League – där vi har många spelare som rör sig. Han kan hela spektrat av fotbollen, avslutar landslagschefen.

Om två veckor spelar Sverige play off-semifinal mot Ukraina där vinnaren tar emot Polen eller Albanien i en match om en VM-biljett.