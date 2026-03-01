Gais-stjärnans morot inför VM-playoffet: ”Tränat lite hårdare”

Han har gjort stor succé i Gais och redan fått chansen i landslaget.

Däremot vågar inte Gustav Lundgren, 30, hoppas på för mycket inför det stundande VM-playoffet.

– Jag tror inte att jag hade mått så bra av att gå runt och stressa över det, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

I måndags tågade Gustav Lundgren och hans Gais ut på Nordic Wellness arena för att spela sin första tävlingsmatch. För motståndet stod Landskrona Bois i vad som var den första omgången i gruppspelet av Svenska Cupen.

Redan efter 45 minuter var matchen över, då de grönsvarta hade gjort tre mål och Skåne-laget ett. Däremot vill inte Gais succéytter dra särskilt stora växlar av premiärsegern.

– Man kan nog inte dra några växlar alls om jag ska vara helt ärlig. Det är alltid skönt att få en sådan start i den första tävlingsmatchen men om man ska se till matchen tycker jag inte att det är någon jätte-prestation av oss på det sättet, säger Gustav Lundgren till FotbollDirekt och utvecklar:

– Det är väl typ tre gånger som vi visar lite kvalitet och som vi gör mål på. I övrigt finns det en hel del andra saker att önska, framförallt från vårt offensiva spel tycker jag. Vi är lite slarviga med bollen och skapar inte riktigt det här trycket kring deras straffområde som vi hade hoppats på.

Trots Lundgrens besvikelse gick alltså Gais segrande från tävlingspremiären med 3-0 och har goda möjligheter att göra bra resultat i cupen. Detta efter att 30-åringen förärats uppdraget att bära kaptensbindeln, i August Wängbergs frånvaro.

– Den första gången jag var kapten på riktigt var nog någon gång i höstas. “Agge” är ju vår lagkapten men han skadade sig i den näst sista matchen eller något. Nu har jag haft den på försäsongsmatcherna också och har väl lite erfarenhet av det.

Har ni bestämt vem som är kapten i år? Blir det August eller du?

– Vi har inte haft något snack kring det men jag förutsätter att Agge kommer att vara det. Han har varit det under så lång tid och är en väldigt bra kapten för oss. Det är bara för att han har varit borta som jag tror att jag har haft den. Jag tänker inte på något annat än att han tar tillbaka den när han är redo för att spela.

Potter såg Lundgrens succé på plats: ”Hoppas inte att han blev besviken”

Graham Potter. Foto: Bildbyrån

Fjolåret var inte bara ett lyckat år för “Makrillarna” som slutade trea i allsvenskan och ska kvala till Europa Conference League i sommar. För Gustav Lundgrens del renderade succén i en landslagsplats under VM-kvalsamlingen i november. När Sverige ställdes mot Slovenien fick också 30-åringen chans från start och krönte insatsen med att rädda en poäng i slutminuterna.

I slutet av mars väntar play off-spel för Sverige då man ställs mot Ukraina och eventuellt vinnaren i matchen mellan Albanien och Polen. Då menar Lundgren att det vore en dröm att återigen få iklä sig den blågula tröjan.

– Jag har väl valt att inte fokusera så mycket på det mer än att jag har med mig det som en extra morot. Jag har tränat lite hårdare och försöker att göra det som bra som möjligt i matcherna inför det. Sedan är det ingenting jag går runt och tänker på. Är det så att de tycker så att jag har kvaliteter som de vill ha och att jag ska vara med kommer det ändå att vara deras beslut i slutändan. Jag tror inte att jag hade mått så bra av att gå runt och stressa över det.

– Sedan är det klart att det är en stor ära att få vara med en gång, och man vill jättegärna vara med igen. Däremot tänker jag inte så mycket på hur stor eller liten chans jag har att få vara med. Jag hoppas så klart att jag får chansen igen, men det är helt upp till dem.

Under matchen mot Landskrona stod Gustav Lundgren för en mycket fin insats där han levererade både mål och assist. Detta gjorde han också framför ögonen på förbundskapten Graham Potter. Det väljer dock inte yttern att göra en särskilt stor grej av.

– Jag hoppas inte att han blev besviken i alla fall, säger han och skrattar.

– Det är alltid skönt att göra poäng när någon är där och tittar på en. Sedan var det väl ingen jättematch från min sida utöver det. Jag tror också att man överdriver betydelsen av en match. Jag tror att han har rätt bra koll på mig, eftersom att jag har varit med tidigare där han har sett mig i både träning och match. Jag tror att det väger tyngre än vad man gör i en sådan match (mot Landskrona). Vi hade också ett möte och det var kul att få prata med honom, vilket man kanske inte hinner med under en samling. Jag tror inte att det här var något slags avgörande, utan att veta någonting. Jag hoppas inte att han blev besviken i alla fall, tillägger Lundrgen.

Under fjolåret var det inte bara Gustav Lundgren som fick en oväntad chans i det svenska herrlandslaget. Det fick även flera andra spelare från allsvenskan, i form av Anton Salétros, Besfort Zeneli, Victor Eriksson, Axel Norén, Noel Törnqvist, Herman Johansson, Hugo Bolin och Kristoffer Nordfeldt. Det är ett faktum som Gais-spelaren gläds åt.

– Det blev kanske lite fler när Jon (Dahl Tomasson) var förbundskapten. Då var det framförallt Anton Salétros som fick ganska mycket förtroende och även några andra som fick komma in i olika samlingar. Jag vet inte vad det beror på men jag tycker att det är kul att man inte behöver gå utomlands för att ha en chans. Det kan ändå ha betydelse hur man presterar i allsvenskan, oavsett hur högt man rankar den. Det är kul att vi kan ha spelare som spelar i vår inhemska liga.

Gustav Lundgren avslutar:

– Det är ändå väldigt många som uppskattar allsvenskan i Sverige, kanske inte bara för fotbollskvaliteten. Det finns mycket annat som är väldigt fint med den men det är nog kul för de som följer den att det finns spelare som också är med i landslaget.

Sveriges match mot Ukraina spelas den 26 mars, i Valencia.