JDT:s besked – då väntas Isak ansluta till landslaget

Alexander Isak ser ut att slutföra sin övergång till Liverpool idag.

Sedan är det raka vägen hem till Sverige för att ansluta till landslaget – något han väntas göra redan under dagen.

– Vi förväntar oss det, säger förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson under dagens pressträff enligt Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Alexander Isak ser ut att bli den dyraste övergången någonsin i Premier League.

Denna måndag har det rapporterats om att Newcastle och Liverpool är överens om en affär värd 125 miljoner pund (ungefär 1,6 miljarder kronor) och svensken har uppgetts vara på plats i Liverpool för att genomföra läkarundersökningen.

Efter det blir det dock ingen rast eller ro för Isak, för redan idag väntas han anslut till landslagstruppen som samlats i Stockholm denna måndag.

– Vi förväntar oss att han kommer hit under dagen, säger förbundskapten Jon Dahl Tomasson under dagens pressträff enligt Fotbollskanalen.

Sverige ställs mot Slovenien och Kosovo under denna samling, först ut är Slovenien på fredag och sedan väntar möte med Kosovo på måndag.