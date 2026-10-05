JUST NU: Startelvan släppt – Beijmo debuterar

Under måndagskvällen gästar Sverige Bukarest för att möta Rumänien i den sista matchen för detta landslagsuppehåll.

Det är andra gången de ställs mot varandra under samma samling.

Se hur Sverige ställer upp nedan.

Foto: Bildbyrån

Det svenska landslaget kommer till matchen mot Rumänien i god form, närmast från ett kryss (1–1) borta mot Bosnien och Hercegovina, en match som var nära att ge tre poäng tills den bosniska sena kvitteringen.



Men innan den matchen var det två raka segrar på nationalarenan. Först blev det en 2–1-vinst mot Rumänien, där anfallsduon Alexander Isak och Viktor Gyökeres visade vägen, innan Sverige följde upp med ytterligare tre poäng i en 3–1-seger mot Polen.



Att det svenska laget har behövt ändra om och kalla in nya spelare är varken någon nyhet eller hemlighet, eftersom antalet skador och sjukdomar har varit högt. Men sedan Carl Starfelts återbud i fredags under matchen mot Bosnien, där Victor Eriksson ersatte, har det faktiskt inte kommit några fler återbud eller ersättare. Detta bekräftade även förbundskaptenen Graham Potter under gårdagens presskonferens.



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Lagens startelvor

Rumänien

Hindrich – Ratiu, Coubis, Ilie, Bancu – Marin, Dragomir – Stanciu, Man, Olaru – Tanase

Sverige

Johansson – Beijmo, Smith, Nilsson Lindelöf, Gudmundsson – Bernhardsson, Karlström, Bergvall, Nanasi – Zeneli & Gyökeres