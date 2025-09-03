Karlströms nya smeknamn: ”Capitano” – svaret: ”Föredrar Jesper”

STOCKHOLM. Jesper Karlström har nyligen utnämnts till kapten i Udinese.

Detta har medfört ett nytt smeknamn, ”Capitano”, ett smeknamn som också följt med till ”Blågult”.

Jesper Karlström och hans Udinese har precis inlett en ny Serie A-säsong och denna är lite mer speciell än vanligt för mittfältaren.

Karlström utnämndes nyligen till lagkapten och denna utmärkelse har också medfört ett nytt smeknamn, nämligen ”Capitano”.

När landslaget nu samlats för att inleda VM-kvalet borta mot Slovenien och Kosovo så har smeknamnet följt med.

– Vi har skojat om det, jag får höra det rätt mycket, de har börjat här också, säger Jesper Karlström och fortsätter:

– Men där i klubblaget är det bara, ena dagen är man Jesper andra är man ”Capitano”.

”Konstigt”

Han medger att det känns lite konstigt, att ena dagen vara Jesper i Udinese till att sedan vara något helt annat.

– Det är kul såklart, men det blir konstigt ändå som att man från ena dagen till en annan kliver upp i hierarkin. Som att man blir en annan person nästan, så jag föredrar att bli kallade Jesper, men jag får försöka rida på den vågen också.

30-åringen är samtidigt noggrann med att betona att det är en stora ära att ha fått kaptensbindeln och en bindel planerar han att behålla.

– Det får man säkert, eller så får man inte det. Men det kommer jag att göra ändå, som minne.

En bindel som hade kunnat anses vara värd att behålla var den han hade i helgen då Inter besegrades med 2–1 på San Siro, men den bindeln behöll han inte.

– Nej, den lämnade jag kvar.