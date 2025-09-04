Erik ten Hag fick lämna Bayer Leverkusen efter två ligamatcher.

Däremot lämnade han inte sitt uppdrag tomhänt.

Enligt Bild tjänade tränaren 6 miljoner euro för sina två månader i klubben.

Foto: Bildbyrån

Erik ten Hags start i Bayer Leverkusen var långt från optimal. Efter en premiärförlust mot Hoffenheim och ett sent nederlag mot Werder Bremen som kvitterade i den 94:e minuten – var det över.

Under deadline day bekräftade Bayer Leverkusen att Erik ten Hag fick sparken från sin huvudtränarroll.

– Beslutet från Bayer Leverkusens ledning i morse att ge mig tjänstledigt kom som en fullständig överraskning. Att skiljas från en tränare efter bara två ligamatcher är exempellöst, sade han ett par dagar efter sitt avsked.

Nu kommer tyska Bild med uppgifter om vad ten Hag, på sina 60 dagar i klubben, tjänade.

Ser man till hans lön, som totalt var en miljon euro, och ett avgångsvederlag på sex miljoner euro tjänade nederländaren hela 100 000 euro per dag – eller 1,1 miljoner kronor.






