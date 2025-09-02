Ten Hags chock: ”Fullständig överraskning”

Två ligamatcher.

Så länge höll det för Bayer Leverkusens tränare Erik ten Hag innan han fick sparken.

– Att skiljas från en tränare efter bara två ligamatcher är exempellöst, förklarar han i ett uttalande.

Foto: Alamy

Det blev en tuff start för Erik ten Hag i Bayer Leverkusen. Efter en premiärförlust mot Hoffenheim och ett sen nederlag mot Werder Bremen som kvitterade i den 94:e minuten – var det över.

Under deadline day bekräftade Bayer Leverkusen att Erik ten Hag får sparken från sin roll som huvudtränare.

Nu talar ten Hag ut via sin agenturs, SEG Football, sociala medier.

– Beslutet från Bayer Leverkusens ledning i morse att ge mig tjänstledigt kom som en fullständig överraskning. Att skiljas från en tränare efter bara två ligamatcher är exempellöst, säger han

”Kräver tid”

Under sommarens transferfönster var det flera nyckelspelare som lämnade, däribland Florian Wirtz, Granit Xhaka, Jeremie Frimpong och Jonathan Tah. Något som ten Hag menar har påverkat.

– I somras lämnade många nyckelspelare som varit en del av tidigare framgångar truppen. Att bygga ett nytt, sammansvetsat lag är en noggrann process som kräver både tid och förtroende, menar han och fortsätter:

–Jag känner att det här aldrig har varit en relation som baserades på ömsesidigt förtroende. Under hela min karriär har varje säsong jag har kunnat fullfölja som tränare lett till framgång. Klubbar som har gett mig sitt förtroende har belönats med framgång.

Erik ten Hag har tidigare varit tränare i Manchester United och Ajax.