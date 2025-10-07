Därför får Bajen inte spela på hemmaplan

Europakval brukar betyda storpublik för Hammarbys del.

Men inte ikväll då Hammarby tvingas spela kvalet till Uefa Women´s Europa Cup mot Brann på Grimsta IP.

Anledningen är att 3Arena är uppbokad för ett företagsevent.

Foto: Bildbyrån

Reporter: Emil Annetorp.

I kväll, tisdag, väntar Europa-fotboll för Hammarbys damlag. För motståndet i Europa Cup-kvalet (den näst högsta Europa-turneringen på damsidan) står norska Brann, men då tvingas ”Bajen” lämna 3Arena, som vanligtvis används som hemmaplan i Europa-matcher.

Kvällens match kommer i stället att spelas på Grimsta IP i västra Stockholm. Arenan är till vardags hemmaplan för Brommapojkarnas herr- och damlag, men under tisdagskvällen blir det Hammarbys provisoriska hemmaarena. Anledningen är att 3Arena är uppbokad.

– Det är ganska enkelt, 3Arena är bokad. Den bokas ibland flera år i förväg. Det här kom på ett datum där det inte fanns någon möjlighet för oss att ta över arenan, säger Hammarbys pressansvarige Lukas Lundberg till SvenskaFans.

Grimsta IP. Foto: Bildbyrån

Det kommer att äga rum ett företagsevent?

–Ja precis, jag vet faktiskt inte vilket företagsevent men det är det.

“Inte på hemmaplan”

När Hammarby spelade mot Manchester United i kvalet till Champions League var det 5 500 åskådare på plats på 3Arena. I damallsvenskan spelar Hammarbys damlag på Hammarby IP på Södermalm.

Till kvällens match på Grimsta IP har det sålts cirka 900 biljetter.

– Det brukar sälja på lite grann på matchdag. Det är lite svårare att veta eftersom det inte är på hemmaplan om du förstår vad jag menar, säger Lukas Lundberg och fortsätter:

– Men vi räknar med 900, hoppas det är på 1 000.

Kommer ni göra på något särskilt sätt för att det ska kännas mer som hemmaplan?

–Vi kommer att göra allt vi kan, sätta upp så mycket av det folk känner igen, göra det så grönvitt som möjligt. Sen så är det ju BP.s hemmaarena så vissa grejer går inte att styra över. Men så mycket vi bara kan kommer vi att göra det till en Hammarbymiljö.

Matchen mellan Hammarby och Brann startar klockan 19:00.