Efter bråkat – kan missa El Clasico

Federico Valverde och Aurélien Tchouaméni hamnade i slagsmål med varandra.

Nu kan duon stängas av mot Barcelona på söndag.

Det uppger AS.

Real Madrid har skakats av interna bråk inom spelartruppen den senaste tiden, mest nyligen mellan lagkaptenen Federico Valverde och Aurélien Tchouaméni.

Bråket skedde i samband med en träning och enligt AS fick Valverde ett skärsår i ansiktet. Lagkaptenen behövde därmed föras till sjukhus för att sy. Kort därefter blev uruguayaren utskriven.

AS menar även att Real Madrid har sjösatt en intern utredning och att både Valverde och Tchouaméni riskerar att stängas av i klassikermötet mot Barcelona på söndag. Detta scenario bedöms dock inte vara troligt, till följd av att laget saknar flera bärande spelare.

Real Madrid ligger elva poäng bakom serieledarna Barcelona, som kan säkra ligatiteln i mötet på söndag.