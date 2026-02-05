Emil Holm debuterade för Juventus i cuputtåget

Emil Holm är inlånad till Juventus.

Under torsdagen debuterade svensken i cupmatchen mot Atalanta.

Foto: Alamy

Emil Holm, 25, lämnade Bologna på lån till Juventus under januarifönstret. Under torsdagen fick svensken debutera mot hans gamla klubb Atalanta i kvartsfinalen i italienska cupen.

Juventus låg under med 1–0 när Holm byttes in, i matchminut 74, och det blev ingen debut att minnas. Atalanta utökade bara några minuter efter ytterbackens inhopp.

I matchens slutskede satte Atalantas Mario Pasalic 3–0-målet och Juventus är därmed utslaget ur cupen.

Emil Holms avtal med ”Den gamla damen” sträcker sig över säsongen.