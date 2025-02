FD listar: Helgens fem bästa svenskar i Europa – vecka 6 

Viktiga framspelningar i Italien och Grekland.

Matchvinnare i Spanien och Frankrike.

Här är FotbollDirekts fem bästa svenskar i Europa från den gångna helgen.

Förra veckan toppade Anthony Elanga listan med sina trippla assist mot Brighton i Premier League. Denna vecka var det uppehåll i det som, av många, anses vara världens bästa liga.



Istället briljerade flera svenskar på andra europeiska håll och många av dessa gjorde sig ett case genom att leta sig in i målprotokollet. Bland annat gjordes det mål i Frankrike, Nederländerna och Spanien.



Därför är det, som vanligt, på sin plats att lista veckans fem bästa svenskar i Europa.

5. Jesper Karlström

Sedan Jesper Karlström, 29, bytte polska Lech Poznan mot italienska Udinese i somras har svensken cementerat sig i coach Kosta Runjaic startelva.



Totalt har den tidigare Djurgårdsspelaren spelat 25 tävlingsmatcher för sitt I Bianconeri, varav den senaste i söndags.



Då ställdes hans Udinese mot serieledande Napoli på Stadio Diego Armando Maradona, med Karlström från start.



Efter 37 spelade minuter skulle hemmalaget ta ledningen i matchen genom skotten Scott McTominay – och tre minuter senare skulle servera sin lagkamrat till ett riktigt läckert mål.



Efter att ha tagit ner en rensning och serverat Jurgen Ekkelenkamp med ett tillslag drog nederländaren till med ett mycket snyggt avslut. Skottets bollbana var minst sagt vobblande och ställde Alex Meret. Således kvitterade Udinese till 1-1, vilket blev matchens slutresultat.

4. Gustaf Lagerbielke

I den nederländska högstaligan, Eredivisie, har Gustaf Lagerbielke tagit sig in i Twentes startelva på senare tid.



Sedan svensken anslöt till Enschede-klubben, på lån från Celtic, har mittbacken skrapat ihop till spel i 20 tävlingsmatcher. Av dessa är hälften från start.



En av dessa kom under söndagens match mellan Heerenveen (där svenska Marcus Linday också spelade från start) och Twente på Abe Lenstra Stadion.



Matchen skulle bli en målrik sådan och bortalaget tvingades spela med tio man i en knapp timme.



Först skulle dock Daan Rots ta ledningen för Twente redan efter tre minuter.



Därefter var det dags för Gustaf Lagerbielke att skriva in sig i målprotokollet. På en hörna såg svenskens lagkamrat, Bas Kuipers, till att screena bort Lagerbielkes markering vilket gjorde att mittbacken enkelt kunde nicka in 2-0 för Twente.



Vänsterbacken Kuipers skulle, drygt tio minuter senare, visas ut och matchen slutade 3-3.

Gustaf Lagerbielke nickar in 2-0 mot Heerenveen! pic.twitter.com/KoN0dcRV0F — Talangkollen (@talangkollen) February 9, 2025

3. Niclas Eliasson

Niclas Eliassons namn har prytt många rubriker under vintern, inte sällan för att han har ryktats bort från AEK Aten i Grekland.



Där är han hur som helst kvar i skrivande stund och var även under gårdagens match mot Panserraikos FC, där 29-åringen spelade från start.



AEK Aten skulle inte bara vinna matchen och ta tre viktiga poäng i den grekiska toppstriden – man skulle även göra det med god marginal.



Det första målet skulle Orbelin Pineda göra redan efter åtta minuter, sedan skulle Niclas Eliasson spela fram Anthony Martial till 2-0 en kvart senare.



Därefter gjorde Robert Ljubicic 3-0 med 74 minuter spelade och Martial 4-0 drygt fem minuter senare – på passning av Eliasson igen.



Svensken gjorde alltså dubbla assist till den före detta Manchester United-spelaren i det som till sist blev en 5-0-seger för AEK.



Eliasson tilldelades även priset som matchens bästa spelare av FotMob.

2. Williot Swedberg

I Celta Vigo har Williot Swedberg blivit en viktig kugge under årets upplaga av La Liga.



Av de totalt 23 matcherna i den spanska högstadivisionen har den svenske 21-åringen spelat i alla utom två. Nio av dessa har även varit från start i ett Vigo som har blandat och gett.



Under lördagen välkomnade Swedbergs lag Real Betis till Estadio Abanca-Baldíos om än med svensken på bänken.



Det såg heller inte ut att bli några poäng för Vigo i den 23:e omgågnen av La Liga, då Betis tog ledningen med både ett och två mål efter att 22 minuter hade spelats.



Efter en timmes spel skulle Williot Swedberg bytas in, istället för Iker Losada.



Tre minuter senare hade Vigo reducerat och två minuter därefter var matchen kvitterad.



Med tre ordinarie minuter kvar skulle Swedberg bli matchhjälte. Sergio Carreira slog in bollen från sin högerkant och Swedberg kunde, via en Betis-spelare, skjuta in 3-2 till hemmapublikens jubel.

1. Sebastian Nanasi

Sedan Sebastian Nanasi, 22, lämnade Malmö FF för franska Strasbourg under sommaren har mittfältarens form fortsatt att peka uppåt.



Av Strasbourgs 21 ligamatcher har svensken startat 18 och stod, inför helgens match, på sju gjorda poäng.



I söndags ställdes hans Strasbourg mot Montpellier på Stade de la Meinau, även denna gång med Nanasi i startelvan.



Allt tydde på att den första halvleken skulle avslutas utan några siffror på resultattavlan. Sedan klev Nanasi fram och skulle peta in 1-0-målet men Emanuel Emegha såg istället till att hans namn skrevs in i målprotokollet.



I den andra halvleken skulle dock Kristianstad-sonen själv få göra ett mål. Assisterad av Diego Moreira kunde 22-åringen slå in 2-0 via målvakten och fastställa slutresultatet.



Enligt FotMob var också Nanasi planens bästa spelare.