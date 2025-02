Antony målskytt för Betis – Swedberg blev matchhjälte

Antony blev målskytt för Betis mot Celta Vigo under lördagen.

Hans första mål i den spanska klubben innebar att han redan gjort lika många mål som han gjorde för United under två säsonger.

Hjälterollen fick han däremot inte – den gick till Williot Swedberg.

Antony har fått en stark start i sin nya klubb, Real Betis. Den brasilianske yttern gjorde sitt första mål för laget i matchen mot Celta Vigo under lördagen,



Efter en tuff period i Manchester United lånades han ut till Betis i januari och har snabbt börjat leverera. Förra veckan bidrog han till ett mål i 2-2-matchen mot Athletic och utsågs till planens bästa spelare i sin debut.

Under lördagens match mot Celta Vigo fortsatte han att glänsa. Redan i matchens inledning hittade han nätet efter att ha utnyttjat en lös boll i straffområdet och skickligt placerat in den i mål. Firandet blev en hyllning till hans son Lisandro, med den välbekanta ”L”-gesten.



Målet innebär att Antony nu har gjort lika många ligamål på två matcher för Real Betis som han har gjort för Manchester United under de senaste två säsongerna (37 matcher). Det är hans första ligamål sedan den 27 april 2024 mot Burnley.

Antonys Betis fick dock se sig besegrad av Celta Vigo och Williot Swedberg. Svensken, som började på bänken, blev inbytt i den 60:e minuten. Kort efter hans entré lyckades laget hämta upp ett 0-2-underläge genom mål av Fran Beltran och Javier Rodriguez.

Därefter klev den 21-årige svensken fram som matchvinnare. I den 87:e minuten fanns Swedberg på rätt plats för att möta ett inspel, och via en Real Betis-försvarare letade sig bollen in i mål till 3-2. Resultatet stod sig matchen ut, och Celta Vigo säkrade tre viktiga poäng.

