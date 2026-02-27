Förre AIK-profilen blir spelande tränare: ”Ser fram emot det”

Enoch Kofi Adu, 35, lämnade Ekenäs IF efter årsskiftet.

Nu blir han spelande assisterande tränare i danska Værløse Boldklub.

”En muntlig överenskommelse har gjorts”, skriver huvudtränaren Martin Beck till Tipsbladet.

Foto: Bildbyrån

Enoch Kofi Adu gjorde över 100 matcher i AIK innan han lämnade för Mjällby 2021. Den 35-årige ghananen har de senaste åren spelat i finska Ekenäs IF.

Nu har mittfältaren ett annat uppdrag framför sig. Den danska klubben Værløse Boldklub bekräftar att Adu blir spelande assisterande tränare.

”En muntlig överenskommelse har gjorts om att Enoch Kofi Adu börjar som spelande assisterande tränare i Værløse och får sin första match imorgon borta mot Farum BK. Vi ser fram emot det”, skriver huvudtränaren Martin Beck till danska Tipsbladet.

Værløse Boldklub huserar i den danska andraligan.

Enoch Kofi Adu har tre SM-guld i bagaget, två med Malmö FF (2014 och 2016) och ett med AIK (2018). Han har dessutom vunnit den danska ligan med Nordsjälland 2012.