Englands gyllene generation fick aldrig lyfta guld.

Den tidigare stjärnan Steven Gerrard, 45, förklarar varför.

– Vi var alla egoistiska förlorare, säger han i ”Rio Ferdinand Podcast”.

Foto: Alamy

På tidigt 2000-tal hade det engelska landslaget en av Europas namnstarkaste trupper, med världsstjärnor som David Beckham, Paul Scholes, Steven Gerrard, Rio Ferdinand och Frank Lampard. Trots det fick den dåvarande förbundskaptenen, den svenske fotbollsikonen Sven-Göran Eriksson, aldrig till ett mästerskapsguld.

I ”Rio Ferdinand Podcast” plockar den tidigare landslagsstjärnan och Liverpool-ikonen Steven Gerrard fram den stora sågen mot Englands gyllene generation.

– Vi var alla egoistiska förlorare, säger han.

”Vi var inte ett lag”

Gerrard pekar också på att det fanns stora sprickor i laget. Stjärnorna som till vardags spelade i rivaliserande Premier League-klubbar klarade inte av att lägga rivaliteterna mellan klubblagen åt sidan, och då blev ”The Three Lions” lidande.

– Jag tittar på TV nu och ser Jamie Carragher sitta bredvid Paul Scholes och de ser ut som om de varit bästa vänner i 20 år. Jag ser också Carraghers relation med Gary Neville och de ser ut att ha varit vänner i 20 år. Jag är förmodligen närmare och mer vänskaplig med dig (Ferdinand, reds. anm.) nu än jag någonsin var när jag spelade med dig i 15 år, säger han och fortsätter:

Engelska landslaget i EM 2004. Foto: Alamy

– Så varför kopplade vi inte när vi var 20, 21, 22, 23? Var det ego? Var det rivalitet? Det berodde på kulturen inom England. Vi var inte vänliga eller sammankopplade. Vi var inte ett lag. Vi blev aldrig vid något tillfälle ett riktigt bra, starkt lag.

Steven Gerrard gjorde totalt 114 landskamper för det engelska landslaget. Han vann aldrig en trofé med ”The Three Lions”.